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"Кернел" звинувачують у "недружньому" поглинанні "Агродому"

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Києва, П'ятниця 28 травня 2021 17:47
"Кернел" звинувачують у "недружньому" поглинанні "Агродому" Фото: "Кернел груп" (kernel ua)
Автор: РБК-Україна

Обставини встановлення контролю агрохолдингом "Кернел груп", що належить бізнесменові Андрію Веревському, над СП "Агродім", з якою пов'язані бізнес-інтереси загиблого рік тому народного депутата Валерія Давиденка, мали всі ознаки недружнього поглинання.

Про це заявили юридичні радники родичів Давиденка, передає "Обозреватель".

"В 2019 році між СП "Агродім" та "Кернел груп" було укладено угоду про забезпечений займ. Однак, у 2020 році, відразу після трагічної загибелі Валерія Давиденка, контроль над 76% "Агродому" перейшов до структур та осіб, пов’язаних з "Кернел груп". Жодної компенсації за втрачені корпоративні права мати Валерія Давиденка, якій належали вказані акції, не отримала. "Кернел" присвоїв собі прибутки від врожаю-2020, які оцінюються в $25-32 млн. Водночас вперше в історії "Агродому" у звітних документах було задекларовано збитки та зростання боргу до 1,3 млрд грн", - коментують ситуацію юристи сім'ї Давиденко.

Дружина загиблого депутата Людмила Давиденко також вважає важливою нещодавню заяву міністра агрополітики Романа Лещенка, який анонсував застосування санкцій РНБО проти земельних махінаторів.

"Фактична "анексія" активів та ресурсів СП "Агродім" холдингом "Кернел груп" є прикладом кричущої несправедливості. Вважаємо, що заявлена державною владою позиція є важливим сигналом для всіх фермерів, що потерпають від вседозволеності агробаронів. Нам потрібні цивілізовані стосунки на ринку сільськогосподарського виробництва! Ми готові надати всі необхідні підтвердження несправедливого захоплення підприємства холдингом Веревського. Готові направити матеріали безпосередньо до РНБО. Впевнені, що цих матеріалів буде достатньо для того, аби "Кернел груп" опинилась під санкціями", - говорить Давиденко.

Вона наполягає на повному поверненні корпоративних прав законному власнику та компенсації збитків, завданих "Кернел груп" після встановлення контролю цим холдингом над СП "Агродім".

Як відомо, зараз тривають два судові процеси, на яких розглядаються обставини переходу контролю над СП "Агродім" в холдинг "Кернел груп".

"Кернел груп" у своїх презентаційних матеріалах спочатку включив СП "Агродім" до складу свого холдингу, проте пізніше видалив відповідну інформацію.

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