"Кернел" звинувачують у "недружньому" поглинанні "Агродому"

Обставини встановлення контролю агрохолдингом "Кернел груп", що належить бізнесменові Андрію Веревському, над СП "Агродім", з якою пов'язані бізнес-інтереси загиблого рік тому народного депутата Валерія Давиденка, мали всі ознаки недружнього поглинання.

"В 2019 році між СП "Агродім" та "Кернел груп" було укладено угоду про забезпечений займ. Однак, у 2020 році, відразу після трагічної загибелі Валерія Давиденка, контроль над 76% "Агродому" перейшов до структур та осіб, пов’язаних з "Кернел груп". Жодної компенсації за втрачені корпоративні права мати Валерія Давиденка, якій належали вказані акції, не отримала. "Кернел" присвоїв собі прибутки від врожаю-2020, які оцінюються в $25-32 млн. Водночас вперше в історії "Агродому" у звітних документах було задекларовано збитки та зростання боргу до 1,3 млрд грн", - коментують ситуацію юристи сім'ї Давиденко.

Дружина загиблого депутата Людмила Давиденко також вважає важливою нещодавню заяву міністра агрополітики Романа Лещенка, який анонсував застосування санкцій РНБО проти земельних махінаторів.

"Фактична "анексія" активів та ресурсів СП "Агродім" холдингом "Кернел груп" є прикладом кричущої несправедливості. Вважаємо, що заявлена державною владою позиція є важливим сигналом для всіх фермерів, що потерпають від вседозволеності агробаронів. Нам потрібні цивілізовані стосунки на ринку сільськогосподарського виробництва! Ми готові надати всі необхідні підтвердження несправедливого захоплення підприємства холдингом Веревського. Готові направити матеріали безпосередньо до РНБО. Впевнені, що цих матеріалів буде достатньо для того, аби "Кернел груп" опинилась під санкціями", - говорить Давиденко.

Вона наполягає на повному поверненні корпоративних прав законному власнику та компенсації збитків, завданих "Кернел груп" після встановлення контролю цим холдингом над СП "Агродім".