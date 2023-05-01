Наставник сборной Украины оценил перспективы в пре-квалификации к Олимпийским играм

Украинский специалист поделился мнеием о будущих соперниках "сине-желтых". Его подопечные в августе встретятся со сборными Турции, Болгарии и Исландии.

"В первую очередь, конечно, нужно отметить сборную Турции. Это сильная команда, которая будет выступать на домашнем паркете. Понятно, что команда очень мощная, плюс будет играть дома, поэтому турок можно считать фаворитами нашей четверки", – признался Степановский.

Тренер также подчеркнул хороший уровень болгарской сборной, в составе которой выступают звезда Евролиги Везенков и натурализованные американцы Миллер-Макинтайр и Бост. Кроме этих именитых исполнителей, по словам наставника сборной, у балканцев есть и несколько опытных баскетболистов. А сила Исландии – известна штабу "сине-желтых".

"Мы потерпели очень неприятное поражение от них в выездной игре квалификации чемпионата мира-2023. Это поражение в результате и не позволило нам выйти в финальную часть. Это соперник, который играет в очень быстрый баскетбол, с большим количеством трехочковых бросков", – резюмировал Степановский.

В квалификацию Олимпиады выйдут две лучшие команды из четырех групп: одна от квартетов A и B, а вторая – от C и D. Первые две команды каждой из групп выйдут в полуфинал, а затем определят победителя "восьмерки". Пре-квалификацию сборная Украины проведет 12-20 августа в Стамбуле.