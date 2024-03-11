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Наставник "Миннесоты" со смелым тактическим ходом возглавил топ-3 звезд вечера НХЛ: видео

Фото: Джон Хайнс приложился к победе над "Нэшвиллом" (nhl.com)
Автор: Антон Федорцив

Обозреватели Национальной хоккейной лиги выбрали главного тренера "Миннесоты Уайлд" Джона Хайнса лучшим исполнителем игрового дня регулярного первенства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.

 

49-летний специалист сыграл важную роль в непростой победе над "Нэшвиллом" (4:3 ОТ). Его тренерское решение в дополнительной пятиминутке посодействовало победной шайбе.

При ничейном счете Хайнс решился снять вратаря и выпустить четвертого полевого. Для реализации большинства "Уайлд" потратили считанные секунды. Капризов и Цуккарелло подготовили взятие ворот для Болди, который точным выстрелом из правой зоны вбрасывания "прошил" Сароса.

Благодаря победе "Миннесота" осталась в гонке за места в плей-офф от Западной конференции. В данный момент подопечные Хайнса набрали 69 очков и на шесть пунктов отстают от идущего на восьмой строчке "Вегаса".

В тройку звезд вечера также попали центрфорвард "Чикаго" Коннор Бедард и лидер "Эдмонтона" Коннор Макдэвид. Первый оформил дубль и отдал результативную передачу в противостоянии с Аризоной (7:4). Второй же забросил шайбу и дважды ассистировал против "Питтсбурга" (4:0).

Все результаты вечера в НХЛ:

 

К слову, накануне защитник "Тампы-Бэй" Рэддиш возглавил хит-парад звезд с пятью результативными передачами.

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