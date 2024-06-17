Руководство Винниковской табачной фабрики заявило о блокировании работы и рейдерском захвате

Руководство Винниковской табачной фабрики заявило, что работа предприятия заблокирована в течение 35 дней силовыми структурами (Бюро экономической безопасности), поэтому предприятие не может сбывать изготовленную продукцию и теряет работников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз компании.

По их словам, происходит рейдерский захват, а бюджет Украины из-за блокирования фабрики уже недополучил миллиарды гривен налоговых поступлений.

"Фактически осуществляется блокирование деятельности одного из крупнейших налогоплательщиков Западной Украины. Если посчитать ущерб, причиненный бюджетам всех уровней, учитывая план недовыполнения соответствующей продукции, на сегодняшний момент сумма ущерба бюджету уже превышает более 2,5 миллиарда гривен. Для большего понимания - это порядка 100 тысяч fpv-дронов, которые можно было закупить для украинских защитников.

По словам адвоката, работа предприятия полностью заблокирована "без юридических объяснений таких действий", а в конце прошлой недели патрульная полиция и работники БЭБ на частных автомобилях заблокировали выезд с территории фабрики.

После этого руководство пригласило журналистов и представителей общественности на предприятие, чтобы показать результаты работы силовых органов за последние 5 месяцев, в которые предприятие не может работать.

"Любые попытки въезда, выезда транспортных средств, а также, соответственно, вывоза продукции, которая правомерно и легально изготовлена предприятием, которое имеет соответственно все лицензии - заблокированы правоохранительными органами", - заявил адвокат.

Адвокат добавил, что представители Винниковской табачной фабрики просили детективов БЭБ осмотреть машины на территории, проверить наличие акцизной марки. Однако работники БЭБ отказываются совершать такие действия, не объясняя причин.

"Они постоянно куда-то постоянно звонят, ждут указания. Указания спускаются через час. Не знают как себя вести, что говорить. То есть, по нашему мнению, они ведут себя полностью неадекватно", - сказал директор Винниковской табачной фабрики Ростислав Павлив.

Напомним, Винниковская табачная фабрика в 2023 году уплатила в государственный бюджет более 7 миллиардов гривен налогов.

Руководство ПТФ также анонсировало проведение 21 июня пресс-конференции по ситуации на предприятии.