Руководство IBOX Bank разоблачили на "отмывании" денег подпольных онлайн-казино

Служба безопасности Украины совместно с Бюро экономической безопасности ликвидировали масштабную схему "отмывания" теневых доходов игорного бизнеса через столичный банк.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

СБУ не сообщает название банка, но источники РБК-Украина в правоохранительных органах отметили, что к организации сделки причастно руководство IBOX Bank, который специализируется на услугах по электронным денежным переводам.

Отметим, что недавно НБУ лишил финучреждение лицензии и приступил к процедуре ее ликвидации в связи с фактами многочисленных финансовых махинаций.

СБУ установило, что должностные лица банка наладили механизм "легализации" денег нелицензированных онлайн-казино и букмекерских контор под предлогом предоставления инновационных платежных услуг. Таким образом, дельцы "обслуживали" нелегальный игорный бизнес, общий оборот которого - 180 млрд гривен в год.

Отмечается, что теневая прибыль банка от незаконных финансовых операций ежегодно составляла более 2,5 млрд гривен.

Для реализации схемы организаторы создали разветвленную платежную инфраструктуру, в которую привлекли более 20 подконтрольных коммерческих структур. Их счета использовались для зачисления средств от пополнения игровых аккаунтов на сайтах азартных игр.

Затем переведенные средства выводили в тень через сеть аффилированных фирм и распределяли среди организаторов сделки.

К тому же, СБУ и БЭБ задокументировали многочисленные факты проведения платежей с карт банков РФ. Причем это происходило уже после полномасштабной российской агрессии в обход соответствующего запрета НБУ.

Правоохранители проводят обыски в офисах банка и подконтрольных ему компаниях. Эти действия происходят в рамках уголовного производства, начатого по двум статьям Уголовного кодекса: