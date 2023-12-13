Руководителей госпредприятий будут увольнять в случае неуплаты дивидендов в бюджет

Проектом предусмотрено, что в случае невыплаты до 1 июля 2024 хозяйственным обществом дивидендов в государственный бюджет по результатам его финансово-хозяйственной деятельности в 2023 год Минэкономики должно принять меры для расторжения контракта с руководителем такого хозяйственного общества.

Кроме базового норматива предлагается уставить следующие показатели дивидендов:

для АО "Ощадбанк" и "Укрфинжилло" в размере 30%;

- для ЧАО "Президент-Отель", АО "ПриватБанк" и хозяйственных обществ, субъектом управления корпоративными правами государства в уставном капитале которых Минобороны в размере 80%;

- для АО "НАК "Нефтегаз Украины" в размере 95%;

- установить, что субъекты хозяйствования государственного сектора экономики, могут принимать решение об отчислении доли прибыли, направляемой на выплату дивидендов по результатам их финансово-хозяйственной деятельности в 2023 году, в размере большем, чем определено.

Проект касается хозяйственных обществ, в уставном капитале которых есть корпоративные права государства, а также хозяйственных обществ, 50% и более акций (долей) которых принадлежат хозяйственным обществам, доля государства в которых составляет 100%, в том числе дочерних предприятий.

Законом Украины "О государственном бюджете Украины на 2024 год" поступления в государственный бюджет части чистой прибыли и дивидендов на государственную долю предусмотрены в сумме 66 млрд гривен.

Дивиденды от государственных предприятий

Напомним, Кабинет министров утвердил базовый норматив отчисления доли прибыли государственных предприятий, направляемой на выплату дивидендов за 2022 год, на уровне 50%.

Одним из крупнейших плательщиков дивидендов является ПриватБанк, заплативший в 2023 году 24,1 млрд гривен.