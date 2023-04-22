Кабмин утвердил норматив отчислений в бюджет с исключениями для восьми госпредприятий
Кабинет министров утвердил базовый норматив отчисления доли прибыли государственных предприятий, направляемой на выплату дивидендов за 2022 год.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 18 апреля 2023 г. №358.
Норматив составит 50% от прибыли (при условии направления 30% чистой прибыли на восстановление поврежденного имущества и противодействие вооруженной агрессии Российской Федерации).
В то же время для следующих предприятий норматив составит:
- Ощадбанк - 30%.
- НАК "Нафтогаз Украины" - 30%, оставшиеся средства от чистой прибыли направляются на закупку добываемого на территории Украины природного газа;
- "Укргидроэнерго" - 30% (при условии направления 50% чистой прибыли на восстановление разрушенного и поврежденного имущества в результате ракетных ударов Российской Федерации);
- "Украинская финансовая жилищная компания" - 30% (при условии направления 50% чистой прибыли на финансирование доступного ипотечного кредитования);
- "Украинское Дунайское пароходство" - 30% (при условии направления 50% чистой прибыли на обновление флота);
- "ПриватБанк" - 80%;
- "Украгролизинг" - 80%;
- "Строительная компания "Укрбуд" - 95%.
В то же время хозяйственные общества, в уставном капитале которых есть корпоративные права государства, а также хозяйственные общества, 50% и более акций (долей) которых принадлежат хозяйственным обществам, доля государства в которых составляет 100%, могут принимать решение об отчислении доли прибыли, направляемой на выплату дивидендов по результатам их финансово-хозяйственной деятельности в 2022 году, в размере большем, чем определено постановлением.
Напомним, чистая прибыль государственного ПриватБанка за 2022 год составила 30,25 млрд гривен. Это на 4,80 млрд гривен меньше, чем в 2021 году (35,05 млрд гривен).
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