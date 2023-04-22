Кабмин утвердил норматив отчислений в бюджет с исключениями для восьми госпредприятий

Кабинет министров утвердил базовый норматив отчисления доли прибыли государственных предприятий, направляемой на выплату дивидендов за 2022 год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 18 апреля 2023 г. №358 .

В то же время хозяйственные общества, в уставном капитале которых есть корпоративные права государства, а также хозяйственные общества, 50% и более акций (долей) которых принадлежат хозяйственным обществам, доля государства в которых составляет 100%, могут принимать решение об отчислении доли прибыли, направляемой на выплату дивидендов по результатам их финансово-хозяйственной деятельности в 2022 году, в размере большем, чем определено постановлением.

В то же время для следующих предприятий норматив составит:

Норматив составит 50% от прибыли (при условии направления 30% чистой прибыли на восстановление поврежденного имущества и противодействие вооруженной агрессии Российской Федерации).

Напомним, чистая прибыль государственного ПриватБанка за 2022 год составила 30,25 млрд гривен. Это на 4,80 млрд гривен меньше, чем в 2021 году (35,05 млрд гривен).

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.