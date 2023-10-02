Руководители судов не отстаивают позицию судей, ответственность избирательная, - экс-судья

"Не секрет, что разные ветви власти в Украине всегда пытались покорить себе суд, но суд, в большей или меньшей степени, противодействовал этому, и достаточно уверенно. До тех пор пока не сложилась, как сегодня, "импотенция" некоторых руководителей судебной власти" "Отдельно взятый судья не может себя защитить, у него ограничены возможности представить свою позицию обществу, позиционировать себя. Он будет один против массива всех влияний", - заявил Емельянов.

По его словам, сегодня руководство хозяйственной ветви судебной системы не борется за возможность осуществлять независимое правосудие.

"Сегодня мы наблюдаем бессилие. В первую очередь, оно имеет место у руководителей хозяйственных судов в городе Киеве. Это как первая инстанция, так и Верховный Суд - Кассационный суд хозяйственной юрисдикции, где на сегодня не желают отстаивать позицию судей. У них есть только желание отбыть определенный срок в должности, заниматься какими-то второстепенными вопросами. Как результат... под эгидой укрупнения судов возникает идея слить хозяйственные суды с другими. Часть дел отдать гражданской юрисдикции, часть административной, таким образом ликвидировав хозяйственные суды", - добавил Емельянов.

По его словам, председатели Кассационного хозяйственного суда, хозяйственного суда города Киева не обращают внимание на риск ликвидации подчиненных им судов.

"Хотя прежде всего, именно руководитель первой инстанции столичного суда, являющийся образцовым для хозяйственных судов, должен противостоять попыткам влияния на себя, на судей возглавляемого суда, отстаивать законность. Но сегодня это никому не нужно. Возможно, они не желают развалить систему, но точно за нее не борются", - говорит экс-судья.

Он также добавил, что отбор судей должен производиться по более прозрачным методикам, а не по выборочным характеристикам, как это происходит сейчас.

"Если ВККС, проанализировав обстоятельства, приходит к выводу, что есть злоупотребления, декларация добродетели или е-декларация содержат недостоверные данные, результатом должно быть обращение ВККС к правоохранительным органам. Но если нет доказательств того, что судья совершил что-то неправомерное или живое не по средствам" , нет фактически доказанных обстоятельств такого, судья должен проходить ВККС, СРП спокойно и работать дальше… Соответственно и члены ВККС и СРП обязательно должны отвечать за необъективные решения. последствия незаконного", - сказал Емельянов.

Ранее сообщалось, что ГБР провела обыски у экс-судьи Емельянова по делу, где он проходит как потерпевший по фактам мошенничества бывших директоров нескольких компаний за рубежом.