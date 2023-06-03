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Глава ОП рассказал, как устроил "терапию правды" делегации Международного комитета Красного Креста

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Суббота 03 июня 2023 17:32
Глава ОП рассказал, как устроил "терапию правды" делегации Международного комитета Красного Креста Фото: руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал, как устроил неожиданную встречу для президента Международного комитета Красного Креста (МККК) Миряны Сполярич-Эггер во время ее визита.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя ОП Андрея Ермака в интервью Дмитрию Комарову.

"Я ее не предупреждал и во время встречи сказал: "А сейчас наша встреча немного изменится, я хочу, чтобы к ней присоединились три девушки". Из этой двери вышла без предупреждения Марьяна Мамонова, которую мы вернули из плена, и которая через несколько дней родила здорового ребенка. Зашла сестра Волины [исполняющего обязанности командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергея Волынского], который находится в Турции, и жена [командира "Азова" Дениса] Прокопенко. Они сели и час, не выбирая слов, рассказывали все эти ужасы, которые происходили. Президент [МККК] сидела с представителем в Украине просто черного цвета, ей нечего было ответить. Я считаю, что это было очень важно, и я иногда делаю так, чтобы люди, которые еще что-то там думают по сути рашизма, действительно получили такую шоковую терапию. Это тоже есть еще одно оружие, которым нужно заниматься. Это терапия правды", - рассказал он.

По словам Ермака, после этого случая поведение Красного Креста не изменилось. Его представители приезжают в московские госпитали и посещают захватчиков, которых там лечат, рассказал он.

В то же время представители МККК ни разу не попали к украинским пленным, которые содержатся в ненадлежащих условиях, подчеркнул Ермак.

Он отметил, что украинские дипломаты на международной арене ставят вопрос о том, что нужна новая организация, которая будет добиваться реальных результатов.

Возможен ли обмен "всех на всех"?

Украина и Россия ведут переговоры только по вопросу обмена пленными. Так, с начала полномасштабной войны Украина вернула уже 2430 человек, среди которых 139 гражданских.

В апреле глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявлял, что возможность обмена "всех на всех" обсуждается, стороны приближаются к положительному результату.

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Андрей Ермак Обмен пленными Красный Крест
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