Глава ОП рассказал, как устроил "терапию правды" делегации Международного комитета Красного Креста
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал, как устроил неожиданную встречу для президента Международного комитета Красного Креста (МККК) Миряны Сполярич-Эггер во время ее визита.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя ОП Андрея Ермака в интервью Дмитрию Комарову.
"Я ее не предупреждал и во время встречи сказал: "А сейчас наша встреча немного изменится, я хочу, чтобы к ней присоединились три девушки". Из этой двери вышла без предупреждения Марьяна Мамонова, которую мы вернули из плена, и которая через несколько дней родила здорового ребенка. Зашла сестра Волины [исполняющего обязанности командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергея Волынского], который находится в Турции, и жена [командира "Азова" Дениса] Прокопенко. Они сели и час, не выбирая слов, рассказывали все эти ужасы, которые происходили. Президент [МККК] сидела с представителем в Украине просто черного цвета, ей нечего было ответить. Я считаю, что это было очень важно, и я иногда делаю так, чтобы люди, которые еще что-то там думают по сути рашизма, действительно получили такую шоковую терапию. Это тоже есть еще одно оружие, которым нужно заниматься. Это терапия правды", - рассказал он.
По словам Ермака, после этого случая поведение Красного Креста не изменилось. Его представители приезжают в московские госпитали и посещают захватчиков, которых там лечат, рассказал он.
В то же время представители МККК ни разу не попали к украинским пленным, которые содержатся в ненадлежащих условиях, подчеркнул Ермак.
Он отметил, что украинские дипломаты на международной арене ставят вопрос о том, что нужна новая организация, которая будет добиваться реальных результатов.
Возможен ли обмен "всех на всех"?
Украина и Россия ведут переговоры только по вопросу обмена пленными. Так, с начала полномасштабной войны Украина вернула уже 2430 человек, среди которых 139 гражданских.
В апреле глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявлял, что возможность обмена "всех на всех" обсуждается, стороны приближаются к положительному результату.
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