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Руководитель киевского метро написал заявление об увольнении

Фото: Виктор Брагинский (facebook com BrahinskyyViktor)
Автор: Наталья Юрченко

Руководитель "Киевского метрополитена" Виктор Брагинский увольняется. Он написал соответствующее заявление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию в Telegram.

"Начальник КП "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский написал заявление об увольнении", - говорится в сообщении.

Как отмечается, обязанности начальника коммунального предприятия будет временно исполнять главный инженер "Киевского метрополитена" Виктор Выговский.

Напомним, вчера мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что Брагинский будет отстранен от исполнения обязанностей руководителя киевского метро. Как отметил городской глава, причиной такого решения стало расследование журналистов.

Предыстория

Недавно журналисты Bihus.Info опубликовали расследование относительно дорогого имущества семьи директора КП "Киевский метрополитен" Виктора Брагинского.

Как выяснилось, мама-пенсионерка Брагинского покупает дорогие квартиры, сестра - землю по огромным ценам, а "бывшая" жена-миллионерша строит дачу в Козине.

Кроме того, развитием столичного метрополитена активно занимаются близкие люди самого Брагинского.

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