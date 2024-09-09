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Руководитель Бучанского ТЦК, которого разоблачили на схемах для уклонистов, получил новое подозрение

Фото: главе Бучанского ТЦК объявили новое подозрение (ssu.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Служба безопасности сообщила о новом подозрении главе Бучанского ТЦК, которого разоблачили на схемах для уклонистов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

В СБУ напомнили, что в августе этого года при содействии руководства Минобороны и Командования Сухопутных войск главу Бучанского ТЦК задержали по подозрению в организации схем для уклонистов. 

По материалам дела, должностное лицо вместе с двумя сообщниками предлагало военнообязанным избежать призыва на основании фиктивных выводов ВЛК о "плохом здоровье".

Во время обысков в квартирах и автомобилях фигурантов было обнаружено более 1,2 млн американских долларов.

Почти половина этой суммы была найдена в специально обустроенных тайниках под полом и за обшивкой стен в доме чиновника Бучанского ТЦК. После задержания фигуранта суд решил отпустить его под залог в 1 млн гривен.

Однако сразу после внесения соответствующей суммы залога следователи Службы безопасности сообщили должностному лицу о новом подозрении, что не позволило ему выйти на свободу.

В этот раз, по материалам военной контрразведки СБУ, преступные действия злоумышленника квалифицированы по ст. 368-5 Уголовного кодекса Украины (незаконное обогащение).

В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 18 млн грн. Продолжается расследование. Злоумышленнику грозит до 10 лет заключения.

Ранее следователи Службы безопасности сообщили задержанному и двум его сообщникам о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований);
  • ч. 3 ст. 369 (неправомерная выгода, предоставленная должностному лицу, занимающему ответственное положение, совершенная по предварительному сговору группой лиц).

"В целом в рамках уголовного производства проведено более 30 обысков, по результатам которых помимо наличных у фигурантов обнаружено незарегистрированное оружие, боеприпасы, фиктивные документы ТЦК и ВЛК на десятки уклонистов", - рассказали в СБУ.

Что предшествовало

Напомним, 16 августа СБУ задержала руководителей двух ТЦК в Киевской области и их сообщника. Их подозревают в незаконном обогащении более чем в 1 млн долларов.

По информации источников РБК-Украина, "бизнесом" на уклонистах занимались начальники ТЦК Бучанского и Бориспольского районов. Первого зовут Выкочко Леонид, а второго - Сергей Русин.

В ходе обысков СБУ нашла в домах взяточников более 1,2 млн долларов. Деньги они прятали под землей и за обшивкой стен. Кроме того, у фигурантов был целый арсенал оружия.

Следователи установили, что фигуранты предлагали военнообязанным свое содействие во избежании призыва на основании поддельных документов о непригодности к службе по состоянию здоровья.

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