Руководитель Бучанского ТЦК, которого разоблачили на схемах для уклонистов, получил новое подозрение

Служба безопасности сообщила о новом подозрении главе Бучанского ТЦК, которого разоблачили на схемах для уклонистов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

В СБУ напомнили, что в августе этого года при содействии руководства Минобороны и Командования Сухопутных войск главу Бучанского ТЦК задержали по подозрению в организации схем для уклонистов.

По материалам дела, должностное лицо вместе с двумя сообщниками предлагало военнообязанным избежать призыва на основании фиктивных выводов ВЛК о "плохом здоровье".

Во время обысков в квартирах и автомобилях фигурантов было обнаружено более 1,2 млн американских долларов.

Почти половина этой суммы была найдена в специально обустроенных тайниках под полом и за обшивкой стен в доме чиновника Бучанского ТЦК. После задержания фигуранта суд решил отпустить его под залог в 1 млн гривен.

Однако сразу после внесения соответствующей суммы залога следователи Службы безопасности сообщили должностному лицу о новом подозрении, что не позволило ему выйти на свободу.

В этот раз, по материалам военной контрразведки СБУ, преступные действия злоумышленника квалифицированы по ст. 368-5 Уголовного кодекса Украины (незаконное обогащение).

В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 18 млн грн. Продолжается расследование. Злоумышленнику грозит до 10 лет заключения.

Ранее следователи Службы безопасности сообщили задержанному и двум его сообщникам о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований);

ч. 3 ст. 369 (неправомерная выгода, предоставленная должностному лицу, занимающему ответственное положение, совершенная по предварительному сговору группой лиц).

"В целом в рамках уголовного производства проведено более 30 обысков, по результатам которых помимо наличных у фигурантов обнаружено незарегистрированное оружие, боеприпасы, фиктивные документы ТЦК и ВЛК на десятки уклонистов", - рассказали в СБУ.