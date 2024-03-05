В Керчи взрывы - жители слышали несколько "хлопков"

Жители Керчи сообщают об громких взрывах в городе. Россияне заявляют об якобы работе ПВО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал SHOT.
По информации источника, в Керчи слышно громкие взрывы. Крымский мост перекрыт.
"Жители Керчи сообщают о громких взрывах над городом, Крымский мост в эти минуты временно перекрыт. Предварительно, работает ПВО", - написали на канале.
Сообщается, что было до пяти мощных "хлопков".
"По словам очевидцев из разных районов города было слышно от трëх до пяти мощных хлопков. Официальной информации пока нет.", - сообщили администраторы канала SHOT.
Ранее мы сообщали, что в России заявили о якобы "ракетной атаке" на авиабазу оккупантов "Гвардейское" в Крыму. Есть раненые захватчики. Там базируется 37-й смешанный авиационный полк ВВС РФ в составе двух эскадрилий Су-24М и Су-25СМ - по 12 машин.
Также стало известно о взрыве на мосту в Самарской области. ГУР подтвердило операцию.
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