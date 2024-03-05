RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Керчи взрывы - жители слышали несколько "хлопков"

Фото: в Керчи сообщают о взрывах (facebook.com)
Автор: Владислав Прийменко

Жители Керчи сообщают об громких взрывах в городе. Россияне заявляют об якобы работе ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации источника, в Керчи слышно громкие взрывы. Крымский мост перекрыт.

"Жители Керчи сообщают о громких взрывах над городом, Крымский мост в эти минуты временно перекрыт. Предварительно, работает ПВО", - написали на канале.

Сообщается, что было до пяти мощных "хлопков". 

"По словам очевидцев из разных районов города было слышно от трëх до пяти мощных хлопков. Официальной информации пока нет.", - сообщили администраторы канала SHOT.

Взрывы в России и на оккупированных териториях

Ранее мы сообщали, что в России заявили о якобы "ракетной атаке" на авиабазу оккупантов "Гвардейское" в Крыму. Есть раненые захватчики. Там базируется 37-й смешанный авиационный полк ВВС РФ в составе двух эскадрилий Су-24М и Су-25СМ - по 12 машин.

Также стало известно о взрыве на мосту в Самарской области. ГУР подтвердило операцию.

К слову, украинские партизаны сообщили об уничтожении нефтегона оккупантов в Феодосии

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КерчьКрымВзрывы