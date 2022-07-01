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Керченський міст заволокло димом: що сталося

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Крим, П'ятниця 01 липня 2022 15:49
Керченський міст заволокло димом: що сталося Фото: Керченський міст заволокло димом (t.me/fcpeshka)
Автор: Юлія Бойко

Сьогодні, 1 липня 2022 року, Керченський міст між окупованим Кримом і материковою частиною Російської Федерації заволокло димом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ та Telegram-пабліки.

Як пише місцевий ресурс Керч.ФМ, очевидці повідомили про те, що в районі мосту спостерігається багато диму. Також про задимлення повідомили з боку Тамані. Крім того, відомо, що ніяких вибухів в цьому районі не було чутно.

Російські ЗМІ зазначають, що задимлення біля мосту пов'язане з горінням трави. Однак, як уточнив "глава" окупованого Криму Сергій Аксьонов, російські органи проводять навчання в районі стратегічного об'єкта.

"Ніякої небезпеки ані для моста, ані для людей, ані для Криму немає. Ситуація контролюється на місці представниками силових структур", - додав він.

Нагадаємо, раніше українська розвідка заявила про отримання докладної технічної документації Керченського мосту.

А секретар РНБО Олексій Данілов допускав нанесення ударів по цьому об'єкту, коли з'явиться можливість.

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Крим Керченский мост
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