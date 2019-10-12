ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Кенійський бігун першим в історії пробіг марафон швидше двох годин

Новини » Спорт    12.10.2019 - 15:44
Кенійський бігун першим в історії пробіг марафон швидше двох годин
Фото: Элиуд Кипчоге (twitter.com/EliudKipchoge/)

Еліуд Кипчоге подолав дистанцію в 42 км 195 м за 1 годину 59 хвилин і 40,2 секунди

Кенійський бігун Еліуд Кипчоге став першою людиною, пробежавшим марафон швидше двох годин. Зокрема, спортсмен у Відні 12 жовтня подолав дистанцію в 42 км 195 м за 1 годину 59 хвилин і 40,2 секунди, передає РБК-Україна з посиланням на ВВС.

Повідомляється, що даний рекорд Кипчоге не буде визнаний офіційним світовим рекордом марафону, оскільки це не були відкриті змагання, і кенієць використовував спеціальну команду атлетів, які змінювали один одного.

Впродовж всієї дистанції Кипчоге допомагали постійно сменявшиеся пейсмейкери, які бігли попереду кенійця, допомагаючи йому дотримуватися заданої швидкості і зменшуючи опір повітря.

Нагадаємо, Тетяна Воротіліна, українська тенісистка з протезом правої ноги, подолала марафон Wizz Air Kyiv City, який проходив на вихідних в столиці України. Спортсменка пробігла відстань в 42 кілометри і встановила рекорд України.

Федерація легкої атлетики України відсторонила бігуна Грабовського на півроку Жіноча збірна України посіла шосте місце на естафеті 4х100 на Олімпіаді в Ріо
Новини України бег
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся