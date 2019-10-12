Кенійський бігун першим в історії пробіг марафон швидше двох годин

Фото: Элиуд Кипчоге (twitter.com/EliudKipchoge/)

Еліуд Кипчоге подолав дистанцію в 42 км 195 м за 1 годину 59 хвилин і 40,2 секунди

Кенійський бігун Еліуд Кипчоге став першою людиною, пробежавшим марафон швидше двох годин. Зокрема, спортсмен у Відні 12 жовтня подолав дистанцію в 42 км 195 м за 1 годину 59 хвилин і 40,2 секунди, передає РБК-Україна з посиланням на ВВС.

Повідомляється, що даний рекорд Кипчоге не буде визнаний офіційним світовим рекордом марафону, оскільки це не були відкриті змагання, і кенієць використовував спеціальну команду атлетів, які змінювали один одного.

Today we went to the Moon and came back to earth! I am at a loss for words for all the support I have received from all over the world.



Thank you to all who gave me the opportunity. Asante. pic.twitter.com/0HTVBjB6YY — Eliud Kipchoge (@EliudKipchoge) October 12, 2019

Впродовж всієї дистанції Кипчоге допомагали постійно сменявшиеся пейсмейкери, які бігли попереду кенійця, допомагаючи йому дотримуватися заданої швидкості і зменшуючи опір повітря.

Нагадаємо, Тетяна Воротіліна, українська тенісистка з протезом правої ноги, подолала марафон Wizz Air Kyiv City, який проходив на вихідних в столиці України. Спортсменка пробігла відстань в 42 кілометри і встановила рекорд України.