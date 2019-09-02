У Кенії через повені загинули 6 туристів

У Кенії в національному парку "Ворота пекла" в результаті повені загинули 6 туристів, ще одного вважають зниклим безвісти. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Повідомляється, що в неділю, 1 вересня, в національному парку "Ворота пекла" під час сильної повені зникла група туристів з 7 осіб.

"Шість тіл загиблих в результаті раптової повені були виявлені, один турист пропав без вісті. Пошуково-рятувальна операція триває", - йдеться в повідомленні.

Спочатку повідомлялося про двох загиблих в результаті повені. Але вже до ранку 2 вересня кількість жертв збільшилася до 6.

Наголошується, що ущелині в популярному парку було закрито в неділі після інциденту.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в результаті обрушився торнадо на США загинув семирічний хлопчик. З-за урагану президент Штатів Дональд Трамп оголосив про надзвичайний стан.

Також повідомлялося, що в польських Татрах в результаті удару блискавки постраждали близько 140 осіб. При цьому 4 людини загинуло, двоє з них були дітьми.