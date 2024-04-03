Кэмерон призвал НАТО увеличить расходы для поддержки Украины

"Союзники должны активизироваться и тратить больше средств на оборону перед лицом продолжающейся российской агрессии и более опасного мира", - заявил он.

Британский министр попросит союзников одобрить возглавляемые Великобританией инициативы по закупке ракет и боеприпасов стандарта НАТО для украинских Вооруженных сил. Великобритания потратила миллиарды долларов на поддержку Украины с 2022 года, когда началось вторжение.

"Сейчас, когда Украина как никогда близка к НАТО, мы должны поддерживать критически важную поддержку, необходимую Украине для победы в войне", - сказал Кэмерон.