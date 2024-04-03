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Кэмерон призвал НАТО увеличить расходы для поддержки Украины

Фото: глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон призвал союзников по НАТО увеличить расходы на оборону и производство в поддержку Украины на фоне продолжающегося российского вторжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Союзники должны активизироваться и тратить больше средств на оборону перед лицом продолжающейся российской агрессии и более опасного мира", - заявил он. 

Британский министр попросит союзников одобрить возглавляемые Великобританией инициативы по закупке ракет и боеприпасов стандарта НАТО для украинских Вооруженных сил. Великобритания потратила миллиарды долларов на поддержку Украины с 2022 года, когда началось вторжение.

"Сейчас, когда Украина как никогда близка к НАТО, мы должны поддерживать критически важную поддержку, необходимую Украине для победы в войне", - сказал Кэмерон.

 

Помощь Украине от Британии

Британия является одним из основных союзников Украины с начала полномасштабного вторжения россиян. В частности, украинские защитники получили танки Challenger 2, САУ AS-90, артиллерийские снаряды и много другого вооружения.

Также британские инструкторы помогают обучать украинских военнослужащих, которых затем отправляют на фронт.

12 января Великобритания выделила крупнейший с начала войны пакет помощи Украине. Об этом в ходе своего визита в Киев заявил премьер страны Риши Сунак.

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