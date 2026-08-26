Келлог сделал важное заявление об отношениях Трампа и Зеленского

Отношения Трампа и Зеленского

Келлог считает, что между Трампом и Зеленским сформировались отношения сдержанного уважения.

По его словам, оба политика имеют схожие черты характера, из-за чего их общение временами напоминает взаимодействие одинаковых полюсов магнита.

При этом Келлог назвал Зеленского мужественным человеком, поскольку тот руководит страной в условиях полномасштабной войны.

Американский представитель отметил, что за последнее время отношения двух президентов улучшились.

Он также объяснил, что одна из причин его работы в Украине заключается в желании лучше понять ситуацию на месте и определить, какое послание следует передать Трампу.

Важны советники

Келлог считает, что Киеву следует уделять больше внимания взаимодействию с представителями американской администрации, которые непосредственно влияют на решения президента. В качестве примера он назвал Марко Рубио, Скотта Бессента и Пита Хегсета.

"Если вы хотите действительно иметь влияние, работайте с советниками", - заявил Келлог, подчеркнув, что именно на этом уровне можно добиваться конкретных изменений.

По его словам, Трамп стремится завершить войну и болезненно воспринимает человеческие потери. Келлог также отверг утверждения о том, что после конфликта Зеленского и Трампа в Овальном кабинете в феврале 2025 года американская сторона якобы обсуждала замену украинского президента.

Он подчеркнул, что лично присутствовал во время той встречи и не слышал подобных предложений.

По словам Келлога, произошедшее стало результатом того, что два президента потеряли контакт друг с другом, однако впоследствии оба были готовы возобновить диалог.