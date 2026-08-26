Келлог сделал важное заявление об отношениях Трампа и Зеленского

Отношения президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского со временем стали лучше, однако для эффективного взаимодействия Вашингтона и Киева важно работать не только на уровне глав государств.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью бывшего спецпредставителя Трампа Кита Келлога журналистке Наталии Мосейчук.
Келлог считает, что между Трампом и Зеленским сформировались отношения сдержанного уважения.
По его словам, оба политика имеют схожие черты характера, из-за чего их общение временами напоминает взаимодействие одинаковых полюсов магнита.
При этом Келлог назвал Зеленского мужественным человеком, поскольку тот руководит страной в условиях полномасштабной войны.
Американский представитель отметил, что за последнее время отношения двух президентов улучшились.
Он также объяснил, что одна из причин его работы в Украине заключается в желании лучше понять ситуацию на месте и определить, какое послание следует передать Трампу.
Келлог считает, что Киеву следует уделять больше внимания взаимодействию с представителями американской администрации, которые непосредственно влияют на решения президента. В качестве примера он назвал Марко Рубио, Скотта Бессента и Пита Хегсета.
"Если вы хотите действительно иметь влияние, работайте с советниками", - заявил Келлог, подчеркнув, что именно на этом уровне можно добиваться конкретных изменений.
По его словам, Трамп стремится завершить войну и болезненно воспринимает человеческие потери. Келлог также отверг утверждения о том, что после конфликта Зеленского и Трампа в Овальном кабинете в феврале 2025 года американская сторона якобы обсуждала замену украинского президента.
Он подчеркнул, что лично присутствовал во время той встречи и не слышал подобных предложений.
По словам Келлога, произошедшее стало результатом того, что два президента потеряли контакт друг с другом, однако впоследствии оба были готовы возобновить диалог.
Напоминаем, что по оценке Кита Келлога, рассчитывать на быстрое завершение войны пока не приходится, поскольку российский диктатор Владимир Путин не готов прекращать боевые действия.