Келлог прибыл с визитом в Украину

Бывший спецпредставитель президента США Кит Келлог в пятницу, 21 августа, прибыл с визитом в Украину накануне Дня Независимости. Он уже посетил Одесский морской торговый порт.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Министерства по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины.
Первый замминистра Сергей Деркач вместе с делегацией США во главе с Келлогом посетили Одесский морской порт.
Делегация осмотрела последствия российских атак на портовую инфраструктуру. В ходе встречи обсудили безопасность судоходства, работу Украинского морского коридора и устойчивость экспортной логистики.
"Для нас важно, что американские партнеры могут напрямую увидеть, в каких условиях работают украинские порты. Несмотря на системные российские атаки, мы продолжаем обеспечивать работу морского коридора. Наша задача - вместе с партнерами усиливать защиту портов, поддерживать безопасное судоходство и устойчивость украинской логистики", - отметил Деркач.
Фото: Келлог посетил Одесский морской торговый порт (t.me/MinInfraUA)
Отдельный блок встречи - инвестиции и участие американского бизнеса в восстановлении Украины.
Речь шла о конкретных проектах публично-частного партнерства в портах, дорожной и железнодорожной инфраструктуре, а также возможностях Американо-Украинского инвестиционного фонда восстановления для привлечения инвестиций в транспорт и логистику.
Напомним, заранее, когда бывший спецпредставитель президента США Кит Келлог находится в Украине, российские войска не наносят массированных ударов.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский в шутку сказал, что готов предоставить Келлогу гражданство и квартиру.