RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Обстрел Киева Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Келлог прибыл с визитом в Украину

15:13 21.08.2026 Пт
2 мин
Станет ли Келлог и в этот раз "ПВО" для Украины?
aimg Татьяна Степанова
Фото: бывший спецпредставитель президента США Кит Келлог (Виталий Носач, РБК-Украина)

Бывший спецпредставитель президента США Кит Келлог в пятницу, 21 августа, прибыл с визитом в Украину накануне Дня Независимости. Он уже посетил Одесский морской торговый порт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Министерства по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины.

Первый замминистра Сергей Деркач вместе с делегацией США во главе с Келлогом посетили Одесский морской порт.

Делегация осмотрела последствия российских атак на портовую инфраструктуру. В ходе встречи обсудили безопасность судоходства, работу Украинского морского коридора и устойчивость экспортной логистики.

"Для нас важно, что американские партнеры могут напрямую увидеть, в каких условиях работают украинские порты. Несмотря на системные российские атаки, мы продолжаем обеспечивать работу морского коридора. Наша задача - вместе с партнерами усиливать защиту портов, поддерживать безопасное судоходство и устойчивость украинской логистики", - отметил Деркач.

Фото: Келлог посетил Одесский морской торговый порт (t.me/MinInfraUA)

Отдельный блок встречи - инвестиции и участие американского бизнеса в восстановлении Украины.

Речь шла о конкретных проектах публично-частного партнерства в портах, дорожной и железнодорожной инфраструктуре, а также возможностях Американо-Украинского инвестиционного фонда восстановления для привлечения инвестиций в транспорт и логистику.

Напомним, заранее, когда бывший спецпредставитель президента США Кит Келлог находится в Украине, российские войска не наносят массированных ударов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в шутку сказал, что готов предоставить Келлогу гражданство и квартиру.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Соединенные Штаты АмерикиОдессаКит КеллогВойна в Украине