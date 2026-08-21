Келлог прибыл с визитом в Украину

Первый замминистра Сергей Деркач вместе с делегацией США во главе с Келлогом посетили Одесский морской порт.

Делегация осмотрела последствия российских атак на портовую инфраструктуру. В ходе встречи обсудили безопасность судоходства, работу Украинского морского коридора и устойчивость экспортной логистики.

"Для нас важно, что американские партнеры могут напрямую увидеть, в каких условиях работают украинские порты. Несмотря на системные российские атаки, мы продолжаем обеспечивать работу морского коридора. Наша задача - вместе с партнерами усиливать защиту портов, поддерживать безопасное судоходство и устойчивость украинской логистики", - отметил Деркач.

Фото: Келлог посетил Одесский морской торговый порт (t.me/MinInfraUA)

Отдельный блок встречи - инвестиции и участие американского бизнеса в восстановлении Украины.

Речь шла о конкретных проектах публично-частного партнерства в портах, дорожной и железнодорожной инфраструктуре, а также возможностях Американо-Украинского инвестиционного фонда восстановления для привлечения инвестиций в транспорт и логистику.