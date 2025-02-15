Келлог объяснил роль спецпредставителя Уиткоффа в переговорах по Украине

Он пояснил, что со стороны США есть одновременно два направления для работы - контакты с Украиной и Россией. По двум направлениям будут работать отдельные переговорщики.

"У нас представитель Уиткофф задействован, потому что отвечает за российское направление. Я отвечаю - за украинское и европейское. Мы это делаем для скорости, потому что вопрос - когда это закончится. Я живу по времени Трампа - он просит сегодня, а завтра спрашивает, почему еще не сделано", - сказал Келлог.

Напомним, что на этой неделе спецпредставитель президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф посетил Москву. Он забрал заключенного в России учителя Марка Фогеля, которого приговорили к 14 годам колонии за якобы контрабанду наркотиков.

США в свою очередь вернули России киберпреступника Александра Винника.

Президент США Дональд Трамп заявил, что освобождение Фогеля может быть "начало отношений", которые положат конец войне в Украине.