Келлог сравнил масштабы атак РФ на Украину со Второй мировой

"Атаки последней недели просто ужасны. Школы, больницы, квартиры и другая гражданская инфраструктура подвергаются российским атакам, что приводит к бессмысленному убийству украинских гражданских, в том числе женщин и детей. Это должно остановиться!", - заявил Келлог.

По его словам, он не слышал о таких масштабах жертв и разрушений со времен Второй мировой.

"США признают, что восстановление Украины будет огромной задачей, которая будет иметь последствия для всего европейского региона. Мы также признаем, что восстановление Украины выходит только за пределы физического восстановления разрушенных объектов", - сказал Келлог.

Он добавил, что в рамках этого восстановления надо обеспечить:

социализацию ветеранов,

возвращение похищенных детей,

разминирование.

Он также отметил, что следует предусматривать экономическую и политическую стабильность Украины. В целом Келлог несколько раз подчеркивал важность того, чтобы Украина сохраняла свой полный суверенитет, в том числе и в процессе послевоенного восстановления.

"Наши усилия направлены не на обеспечение временного прекращения огня, а на всеобъемлющее и постоянное мирное урегулирование", - подчеркнул Келлог.

А также спецпредставитель апеллировал к опыту после ДСВ, когда удалось восстановить пострадавшие европейские страны в полноценно функционирующие государства.

"США могут возглавить такие усилия снова - в случае с Украиной", - отметил Келлог.

И вспомнил о "соглашении по ископаемым" между Украиной и США как пример движения в правильном направлении.