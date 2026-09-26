Келлог посоветовал Путину, как легко завершить войну против Украины

"Я думаю, что для россиян эта война может закончиться уже завтра и очень легко. Все, что Путину нужно сделать, это объявить о "победе" и убираться домой", - посоветовал Келлог главе Кремля.

По мнению бывшего представителя Дональда Трампа, российский диктатор не собирается захватывать всю Украину.

Одна из ключевых причин состоит в том, что Путин просто не может этого сделать.

"У него нет боевых возможностей для этого. И он всегда атакует центры населенных пунктов", - отметил Келлог.

Отдельно генерал-лейтенант в отставке обратил внимание на ситуацию в Украине. По его убеждению, украинцы даже не задумываются о сценарии капитуляции.

"Украина не собирается сдаваться. Украинцы не собираются добровольно отдавать землю. Они - отличная боевая сила. Они проделали исключительно чрезвычайную работу. И я думаю, что нам просто нужно сказать президенту Путину то, чего он не хочет делать: вам пора вернуться домой и остановить эту войну!" - заявил Келлог, обращаясь к Путину.

На этом фоне он озвучил прогноз, что Россия никогда не сможет выиграть войну против Украины.

"Россия не выиграет эту войну. Знаете, их определение победы очень отличается от моего определения. Они даже не пересекли реку Днепр", - добавил Келлог.