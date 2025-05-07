Келлог назвал Путина главным препятствием к прекращению огня в Украине

"Они (украинцы) согласились, что необходимо всеобъемлющее перемирие, на земле, на воде и в небе, на 30 дней, которое может быть продолжено. Они хотят этого сегодня. Мы вернулись из Лондона две недели назад, мы общались с коалицией решительных, возглавляемой британцами, французами и немцами, что они готовы к этому всеобъемлющему перемирию, со множеством условий. И украинцы на это согласны", - заявил Келлог.

Он добавил, что не все условия нравятся Украине, но "мы выходим на то, что это путь, по которому надо двигаться". Спецпредставитель США считает, что стороны "близки" к возможному перемирию.

"Я думаю, мы близки. Единственный человек, которые может принести результат - это президент Трамп. Но если Путин согласится. Я думаю, прямо сейчас, нашим препятствием на пути к прогрессу является президент России, который не соглашается", - сказал Келлог.