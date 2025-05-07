Келлог назвал Путина главным препятствием к прекращению огня в Украине

Украина согласилась на всеобъемлющее перемирие с Россией, которое было предложено американской стороной. Сейчас главным препятствием к перемирию является российский диктатор Владимир Путин.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спецпредставителя США по вопросам Украины Кита Келлога в эфире Fox News.
"Они (украинцы) согласились, что необходимо всеобъемлющее перемирие, на земле, на воде и в небе, на 30 дней, которое может быть продолжено. Они хотят этого сегодня. Мы вернулись из Лондона две недели назад, мы общались с коалицией решительных, возглавляемой британцами, французами и немцами, что они готовы к этому всеобъемлющему перемирию, со множеством условий. И украинцы на это согласны", - заявил Келлог.
Он добавил, что не все условия нравятся Украине, но "мы выходим на то, что это путь, по которому надо двигаться". Спецпредставитель США считает, что стороны "близки" к возможному перемирию.
"Я думаю, мы близки. Единственный человек, которые может принести результат - это президент Трамп. Но если Путин согласится. Я думаю, прямо сейчас, нашим препятствием на пути к прогрессу является президент России, который не соглашается", - сказал Келлог.
Напомним, что в марте в Саудовской Аравии американская команда предложила Украине всеобъемлющее перемирие на 30 дней. Украина согласилась на предложение США, но от России до сих пор ждут ответ.
Кремль вместо 30-дневного прекращения огня объявлял так называемое "перемирие" на Пасху, а также трехдневное - на 9 мая. Впрочем, на Пасху РФ не прекратила полностью обстрелы и атаки на фронте.
Президент Владимир Зеленский в ответ заявил, что Украина готова на режим тишины, но на 30 дней, а не на три, как хочет диктатор Владимир Путин.
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