Какой праздник 23 июля: что запрещено, какие существуют традиции и кого нужно поздравить с именинами
Сегодня, 23 июля, православные украинцы по церковному календарю чтят память священномучеников Трофима и Феофила и с ними тринадцать мучеников. Этот день имеет свои особые запреты, народные приметы и традиции.
РБК-Украина рассказывает, что нельзя делать 23 июля, какие приметы указывают на будущую погоду и кто празднует День ангела.
Кто такие священномученики Трофим и Феофил и их сподвижники?
Святые мученики Трофим и Феофил и тринадцать других мучеников пострадали за веру во Христа в IV веке, во время жестоких гонений императора Диоклетиана. Они были жителями Ликийского города Ливийской области (современная территория Турции).
Трофим и Феофил были среди многих христиан, которых схватили и заставляли отречься от своей веры и принести жертвы языческим идолам.
Однако они мужественно исповедовали Христа и отказались выполнить требования гонителей. За свою непреклонность их вместе с другими христианами, их сподвижниками - подвергли страшным пыткам.
Несмотря на жестокие пытки, святые мученики оставались верными Господу, проявляя удивительную стойкость и силу духа.
За свою непоколебимую веру и страдания, они получили венец мученичества. Их память почитается как пример мужества и преданности христианским идеалам перед лицом преследований.
Что строго запрещено делать 23 июля
Согласно народным верованиям и традициям украинцев, сегодня, 23 июля, желательно избегать определенных действий:
- Не стоит ссориться и сквернословить. Этот день призывает к миру и взаимопониманию. Любые конфликты могут принести негатив в дом.
- Избегайте лени и бездействия. Считается, что если провести этот день в лени, то весь год может быть непродуктивным.
- Не начинайте важные дела, которые требуют значительных усилий или риска. Лучше отложить их на другой день.
- Нельзя жаловаться на свою жизнь или судьбу. Позитивные мысли и благодарность могут привлечь благополучие.
- Не отказывайте в помощи тем, кто в ней нуждается, особенно если просят о духовной или моральной поддержке.
- Нельзя пить алкоголь, начинать новые дела и работать после захода солнца
- Стричь волосы, надевать грязную одежду, убирать в доме
- Гулять возле водоемов вечером, особенно компаниям молодых ребят
- Нельзя ломать ветки калины - это может навлечь несчастье в семье
Народные приметы и традиции 23 июля
Наши предки издавна наблюдали за природой в этот день, отмечая такие народные приметы:
- Если утром много росы - день будет солнечным и теплым.
- Если ветер меняет направление несколько раз в день - ждите изменений в погоде.
- Пчелы активно летают и собирают нектар - к ясной погоде.
- Гроза в этот день - к большому урожаю грибов.
- Заметили, что ласточки летают низко - к дождю.
По народным поверьям, в этот день особое внимание уделяли урожаю. Считалось, что 23 июля хорошо собирать малину и другие ягоды. Если день был солнечный, это сулило хороший урожай фруктов и ягод.
Кто празднует День ангела 23 июля
Сегодня, 23 июля, свои именины по новоюлианскому календарю празднуют:
- Андрей
- Александр
- Антон
- Анна
- Георгий
- Даниил
- Леонтий
- Степан
- Трофим
- Феофил
- Иларий
По гороскопу люди, которые родились в этот день, принадлежат к знаку Зодиака Лев.
Какие праздники еще отмечают в Украине и мире 23 июля
Кроме церковного праздника, сегодня, 23 июля, в Украине и мире отмечаются и другие даты:
- Всемирный день китов и дельфинов (World Whale and Dolphin Day)
- День ванильного мороженого (National Vanilla Ice Cream Day)
- Всемирный день синдрома Шегрена (повышение осведомленности об аутоиммунных болезнях)
- Международный день домино
До конца года остается 161 день.
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При написании материала были использованы источники: официальный сайт ПЦУ, ресурс Управления Волынской епархии Православной Церкви Украины, Википедия.