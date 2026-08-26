Какая главная задача сегодня у посла Украины в США: ответили источники

Отношениями с США в Украине сегодня занимается далеко не только посольство, пока не имеющее руководителя из-за ухода Ольги Стефанишиной. Однако на сегодня у посла Украины в США сформировались определенные главные задачи.

Об этом говорится в материале РБК-Украина.

Следовательно, процесс отношений Украины с США сегодня достаточно централизован и неотложными вопросами занимается не только посол.

К примеру, главой делегации на мирных переговорах, в которых США выступают посредником, остается руководитель Офиса президента Кирилл Буданов. Вопрос оборонного сотрудничества с Вашингтоном и подготовку соглашения по дронам (Drone Deal) полностью замкнул на себе глава Службы внешней разведки Рустем Умеров.

В конце концов, к более неформальному треку коммуникации активно приобщен даже глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Какое же место в этой системе координат занимает официальный руководитель дипломатического представительства?

Украинский журналист в США Остап Ярыш объяснил, что посол помогает с контактами, с логистикой на месте и, наконец, является необходимым связным звеном, когда это нужно.

По словам Ярыша, главная задача посла на сегодняшний день – поддержка всех треков, которые Украина ведет на формальном или неформальном уровне, и привлечение людей с непосредственным доступом к американскому руководству.