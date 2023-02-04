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Какое бесплатное лечение предусмотрено для онкопациентов в 2023 году: список услуг

Фото: какое бесплатное лечение предусмотрено для онкопациентов в 2023 году (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

В 2022 году в Украине злокачественные новообразования было обнаружено у более чем 219 тысяч человек. При этом направление онкологам было выдано 342 тысячам взрослым пациентам и почти 12 тысячам детей.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на данные Национальной службы здоровья Украины.

В НСЗУ напомнили, что каждый украинец с подозрением онкозаболеванием имеет право на ряд бесплатных услуг и исследований. Направления на эти исследования представляются семейным врачом.

Речь идет о:

  • маммографию;
  • цистоскопию;
  • гистероскопию;
  • бронхоскопию;
  • колоноскопию;
  • гастроскопию.

Кроме этого пациент с подозрением на заболевание имеет право на безвозмездную диагностику в амбулаторных и стационарных условиях:

  • анализа крови;
  • анализа спинномозговой жидкости;
  • инструментального исследования (МРТ и КТ, в том числе с внутривенным контрастированием, УЗИ, рентген-исследования, сцинтиграфия и т.д.).

Однако эти обследования можно сделать только в определенных медицинских учреждениях. Их адреса можно узнать нажав ЗДЕСЬ или по номеру контакт центра НСЗУ 16-77 .

Те, кому в результате обследования подтвердили неутешительный диагноз - имеют право на безвозмездное лечение в амбулаторных или стационарных условиях. Оно включает в себя как лабораторные, так и инструментальные исследования. Кроме того, туда входят лекарства, интенсивная терапия, кислородная поддержка, обезболивание.

В НСЗУ напомнили, что бесплатными являются как лучевая, так и химиотерапия, включая расходные материалы и медикаментозную поддержку. При этом, в случае необходимости хирургического вмешательства, его стоимость покрывается за счет пакета "Хирургические операции взрослым и детям в стационарных условиях" . В безвозмездную помощь включена анестезия, все расходные материалы и обследования.

Также обеспечение пациентов лекарством происходит по нескольким направлениям. Каждое медучреждение должно публиковать списки имеющихся бесплатных препаратов на своих сайтах или стендах. За их распределение несут ответственность областные департаменты здравоохранения. А вот проверить их наличие можно воспользовавшись сервисом Е-лекарства .

Отметим, что в случае, когда пациент достигает ремиссии - его сопровождение также бесплатно.

"Здоровье - это не то, что можно отложить на потом. Особенно, когда это онкологические заболевания. В Украине диагностика, лечение и лекарства включены в Программу медгарантий и безвозмездны для пациентов с подозрением или установленным онкодиагнозом. В этом году лечение онкозаболеваний предусмотрено более 6, 5 млрд грн и почти 525,5 на раннее обнаружение", - отметила глава НСЗУ Наталья Гусак.

Напомним, РБК-Украина также писало о том, что в Минздраве объяснили, как получить рецепт от врача во время отключения света.

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лікаріМинистерство здравоохранения Украины