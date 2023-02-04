Какое бесплатное лечение предусмотрено для онкопациентов в 2023 году: список услуг

В НСЗУ напомнили, что каждый украинец с подозрением онкозаболеванием имеет право на ряд бесплатных услуг и исследований. Направления на эти исследования представляются семейным врачом.

Речь идет о:

маммографию;

цистоскопию;

гистероскопию;

бронхоскопию;

колоноскопию;

гастроскопию.

Кроме этого пациент с подозрением на заболевание имеет право на безвозмездную диагностику в амбулаторных и стационарных условиях:

анализа крови;

анализа спинномозговой жидкости;

инструментального исследования (МРТ и КТ, в том числе с внутривенным контрастированием, УЗИ, рентген-исследования, сцинтиграфия и т.д.).

Однако эти обследования можно сделать только в определенных медицинских учреждениях. Их адреса можно узнать нажав ЗДЕСЬ или по номеру контакт центра НСЗУ 16-77 .

Те, кому в результате обследования подтвердили неутешительный диагноз - имеют право на безвозмездное лечение в амбулаторных или стационарных условиях. Оно включает в себя как лабораторные, так и инструментальные исследования. Кроме того, туда входят лекарства, интенсивная терапия, кислородная поддержка, обезболивание.

В НСЗУ напомнили, что бесплатными являются как лучевая, так и химиотерапия, включая расходные материалы и медикаментозную поддержку. При этом, в случае необходимости хирургического вмешательства, его стоимость покрывается за счет пакета "Хирургические операции взрослым и детям в стационарных условиях" . В безвозмездную помощь включена анестезия, все расходные материалы и обследования.

Также обеспечение пациентов лекарством происходит по нескольким направлениям. Каждое медучреждение должно публиковать списки имеющихся бесплатных препаратов на своих сайтах или стендах. За их распределение несут ответственность областные департаменты здравоохранения. А вот проверить их наличие можно воспользовавшись сервисом Е-лекарства .

Отметим, что в случае, когда пациент достигает ремиссии - его сопровождение также бесплатно.

"Здоровье - это не то, что можно отложить на потом. Особенно, когда это онкологические заболевания. В Украине диагностика, лечение и лекарства включены в Программу медгарантий и безвозмездны для пациентов с подозрением или установленным онкодиагнозом. В этом году лечение онкозаболеваний предусмотрено более 6, 5 млрд грн и почти 525,5 на раннее обнаружение", - отметила глава НСЗУ Наталья Гусак.