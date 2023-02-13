Если бы Европа боролась с РФ, снаряды закончились бы через несколько дней: НАТО хочет увеличить запасы

НАТО планирует попросить своих членов увеличить запасы боеприпасов, которые сильно истощены из-за войны России против Украины и поставки оружия Киеву.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Отмечается, что еще до полномасштабного вторжения России, многие страны НАТО не достигло целевых показателей Альянса по накоплению запасов, поскольку официальные лица считали, что войны на истощение с крупномасштабными артиллерийскими остались в прошлом.
При этом темпы поставок боеприпасов в Украину, где военные ежедневно выпускают до 10 тысяч артиллерийских снарядов, истощили западные запасы и обнажили бреши в эффективности, скорости и работе цепочек снабжения.
"Если бы Европа боролась с Россией, у некоторых стран закончились бы боеприпасы через несколько дней", - сказал европейский дипломат.
Официальный представитель НАТО на условиях анонимности сообщил, что Альянс только что завершил внеочередное обследование оставшихся запасов боеприпасов. По его словам, союзники в большинстве своем не выполняли цели по производству боеприпасов, которое ставило НАТО. А теперь запасы стали еще меньше из-за войны в Украине, что делает возможным повышение целевого уровня запасов боеприпасов своих членов.
"Я не обязательно думаю, что в течение следующего года уровень наших запасов значительно возрастет. Любые дополнительные запасы, которые у нас будут, будут направлены в Украину", - отметил представитель НАТО.
Как сообщалось ранее, "Укроборонпром" и одна из стран-членов НАТО начали совместно производить мины калибра 120 мм.
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