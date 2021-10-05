ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Кожен другий блок державної "Центренерго" зупинений через брак вугілля, - "Укренерго"

Новость на русском →
Київ, Вівторок 05 жовтня 2021 14:10
Кожен другий блок державної "Центренерго" зупинений через брак вугілля, - "Укренерго" Фото: вугілля (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

12 з 23 енергоблоків державної генеруючої компанії "Центренерго" станом на 11 годину 5 жовтня не працюють через відсутність палива - вугілля і природного газу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на дані системного оператора НЕК "Укренерго".

Всі ТЕС держкомпанії працюють мінімальним складом обладнання.

Станом на 12:00 в роботі перебуває 3 енергоблоки ТЕС компанії, загальною потужністю 408 МВт.

На Трипільскій ТЕС (Київська обл.) працює лише блок №3 і несе навантаження 93 МВт.

На Зміївській (Харківська обл.) і Вуглегірській станціях (Донецька обл.) працює по одному боку з навантаженням 124 і 191 МВт. За даними Міністерства енергетики, антрацитового вугілля на Трипільскій і Зміївській ТЕС залишилося на 7 днів роботи.

Сумарно на цих станціях станом на 4 жовтня знаходилось 31 тис. тонн. Запас газового вугілля на ТЕС компанії складає 41,5 тис. тонн, що вистачить на 5-11 днів роботи в залежності від станції.

Як повідомлялось, ціни на вугілля в Європі зросли до історичного рекорду у 200 доларів за тонну, в той час, як українські ТЕС страждають через дефіцит палива.

Читайте РБК-Україна в Google News
ТЕС
NEWS
МОЗ оновив COVID-статистику: в Україні майже 10 тисяч нових заражень
МОЗ оновив COVID-статистику: в Україні майже 10 тисяч нових заражень
DAILY
Віталій Кличко: Я буду вести УДАР на наступні парламентські вибори
Сергій Щербина, Уляна Безпалько Віталій Кличко: Я буду вести УДАР на наступні парламентські вибори