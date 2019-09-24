ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Кожен третій споживач "Дніпропетровськгаз Збуту" має заборгованість

Новини » Енергетика    24.09.2019 - 11:36
Кожен третій споживач "Дніпропетровськгаз Збуту" має заборгованість
Ілюстративне фото (kmu.gov.ua)

Для того, щоб побутові споживачі уникли відключення від газопостачання, їм необхідно повністю розрахуватися за спожитий газ

На кінець серпня 2019 року понад 430 тис. споживачів газу в Дніпропетровській області мають заборгованість, а це майже 33% від загальної кількості споживачів. Не сплачено за спожитий газ на суму 2,5 млрд гривень. Про це повідомляє прес-служба ТОВ "Дніпропетровськгаз Збут".

Станом на 1 вересня "Дніпропетровськгаз Збут" направив боржникам близько 130 тис. попереджень про необхідність оплати заборгованості на загальну суму 4,6 млрд гривень. Ще майже 47 тис. доручень на відключення оформлені по тих споживачах, які не оплатили заборгованість згідно спрямованому попередження.

"Якщо споживач отримав попередження і не сплатив борг, у відповідності з правилами постачання природного газу, наша компанія буде змушена надати відповідне доручення газорозподільної компанії на припинення такого споживача газопостачання. А борги доведеться стягувати в судовому порядку", - пояснила директор ТОВ "Дніпропетровськгаз Збут" Соболь Тетяна.

Для того, щоб побутові споживачі уникли відключення від газопостачання, особливо напередодні опалювального сезону, їм необхідно повністю розрахуватися за спожитий газ, щоб у "Дніпропетровськгаз Збут" була можливість розрахуватися за нього з НАК "Нафтогаз України".

"Якщо споживач був відключений за борги, то повторне приєднання до системи газопостачання можливе лише при стовідсотковому погашенні заборгованості та сплатою всіх витрат, пов'язаних з припиненням-відновленням подачі газу. Крім того, якщо споживач має борги перед постачальником послуг понад 1 місяця, то, відповідно до законодавства, йому відмовлять в отриманні державної допомоги, субсидії", - йдеться в повідомленні.

Пільговики заборгували "Чернігівгаз Збуту" майже 9 млн гривень Понад 20% клієнтів "Волиньгаз Збуту" користуються Особистим кабінетом
Новини України Днепропетровская областьгаз
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся