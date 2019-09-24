Кожен третій споживач "Дніпропетровськгаз Збуту" має заборгованість

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Для того, щоб побутові споживачі уникли відключення від газопостачання, їм необхідно повністю розрахуватися за спожитий газ

На кінець серпня 2019 року понад 430 тис. споживачів газу в Дніпропетровській області мають заборгованість, а це майже 33% від загальної кількості споживачів. Не сплачено за спожитий газ на суму 2,5 млрд гривень. Про це повідомляє прес-служба ТОВ "Дніпропетровськгаз Збут".

Станом на 1 вересня "Дніпропетровськгаз Збут" направив боржникам близько 130 тис. попереджень про необхідність оплати заборгованості на загальну суму 4,6 млрд гривень. Ще майже 47 тис. доручень на відключення оформлені по тих споживачах, які не оплатили заборгованість згідно спрямованому попередження.

"Якщо споживач отримав попередження і не сплатив борг, у відповідності з правилами постачання природного газу, наша компанія буде змушена надати відповідне доручення газорозподільної компанії на припинення такого споживача газопостачання. А борги доведеться стягувати в судовому порядку", - пояснила директор ТОВ "Дніпропетровськгаз Збут" Соболь Тетяна.

Для того, щоб побутові споживачі уникли відключення від газопостачання, особливо напередодні опалювального сезону, їм необхідно повністю розрахуватися за спожитий газ, щоб у "Дніпропетровськгаз Збут" була можливість розрахуватися за нього з НАК "Нафтогаз України".

"Якщо споживач був відключений за борги, то повторне приєднання до системи газопостачання можливе лише при стовідсотковому погашенні заборгованості та сплатою всіх витрат, пов'язаних з припиненням-відновленням подачі газу. Крім того, якщо споживач має борги перед постачальником послуг понад 1 місяця, то, відповідно до законодавства, йому відмовлять в отриманні державної допомоги, субсидії", - йдеться в повідомленні.