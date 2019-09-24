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Каждый третий потребитель "Днепропетровскгаз Сбыта" имеет задолженность

Новости » Энергетика    24.09.2019 - 11:36
Каждый третий потребитель "Днепропетровскгаз Сбыта" имеет задолженность
Иллюстративное фото (kmu.gov.ua)

Для того, чтобы бытовые потребители избежали отключения от газоснабжения, им необходимо полностью рассчитаться за потребленный газ

На конец августа 2019 года более 430 тыс. потребителей газа в Днепропетровской области имеют задолженность, а это почти 33% от общего количества потребителей. Не оплачен потребленный газ на сумму 2,5 млрд гривен. Об этом сообщает пресс-служба ООО "Днепропетровскгаз Сбыт".

По состоянию на 1 сентября "Днепропетровскгаз Сбыт" направил должникам около 130 тыс. предупреждений о необходимости оплаты задолженности на общую сумму 4,6 млрд гривен. Еще почти 47 тыс. поручений на отключение оформлены по тем потребителям, которые не оплатили задолженность согласно направленному предупреждению.

"Если потребитель получил предупреждение и не оплатил долг, в соответствии с правилами поставки природного газа, наша компания будет вынуждена предоставить соответствующее поручение газораспределительной компании на прекращение такому потребителю газоснабжения. А долги придется взымать в судебном порядке", - пояснила директор ООО "Днепропетровскгаз Сбыт" Татьяна Соболь.

Для того, чтобы бытовые потребители избежали отключения от газоснабжения, особенно в преддверии отопительного сезона, им необходимо полностью рассчитаться за потребленный газ, чтобы у "Днепропетровскгаз Сбыт" была возможность рассчитаться за него с НАК "Нафтогаз Украины".

"Если потребитель был отключен за долги, то повторное присоединение к системе газоснабжения возможно только при стопроцентном погашении задолженности и уплатой всех расходов, связанных с прекращением-восстановлением подачи газа. Кроме того, если потребитель имеет долги перед поставщиком услуг свыше 1 месяца, то, в соответствии с законодательством, ему откажут в получении государственной помощи-субсидии", - говорится в сообщении.

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