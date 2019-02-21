Кожен третій клієнт ТОВ "Дніпропетровськгаз Збут" користується Особистим кабінетом

У Особистому кабінеті клієнти можуть заплатити за газ, передати показання лічильників, переглядати історію розрахунків, і також завантажити рахунок

За 3 года функционирования Личного кабинета ООО "Днепропетровскгаз Сбыт" его пользователями стали более 400 тыс. жителей Днепропетровской области. В частности, за прошлый год количество зарегистрированных потребителей выросло на 30%. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Зарегистрировавшись на сайте 104.ua в Личном кабинете, клиенты ООО "Днепропетровскгаз Сбыт" могут платить за газ в удобное время и без очередей. Онлайн-сервис позволяет пользователям не посещать офисы газовой компании и решать все вопросы, связанные с поставками газа дистанционно. Особенно это удобно для потребителей, проживающих в отдаленных районах", - говорится в сообщении.

В дополнение к функции "заплатить за газ", в Личном кабинете клиенты могут передать показания счетчиков газа, просматривать истории расчетов, и также загрузить счет. По словам пресс-службы, потребители оперативно узнают о цене природного газа, размере субсидии или льготы.

"Процедура регистрации в Личном кабинете проста: необходимо иметь электронную почту, знать номер лицевого счета, сумму последнего платежа за газ или номер счетчика газа. В случае необходимости, администраторы зоны ресепшн в Центрах облуживания клиентов всегда помогут посетителям воспользоваться сенсорными мониторами "тонкий клиент" для регистрации в Личном кабинете", - рассказывает директор ОО "Днепропетровскгаз Сбыт"Татьяна Соболь.

В пресс-службе отметили, что личный кабинет - это не единственный сервис компании для дистанционного решения газовых вопросов.

"Для удобства клиентов существуют и другие: мобильное приложение 104Mobile; мобильное приложение Viber 7104ua; СМС-сообщение на короткий номер 7104 (отправив сообщение на этот номер, можно выяснить состояние счета и баланс) интеллектуальное голосовое IVR меню (круглосуточно, по телефону контакт-центра 056 76 40 304)", - говорится в сообщении.

В конце прошлого года заработал Личный кабинет "Бизнес онлайн" для коммерческих клиентов ООО "Днепропетровскгаз Сбыт". "Воспользоваться услугами кабинета на сайте 104.ua могут юридические или физические лица предприниматели (небытового потребления), у которых есть действующий договор на поставку газа с ООО "Днепропетровскгаз Сбыт". Использование системы "Бизнес онлайн" позволяет коммерческим потребителям получать счета за газ, акты приема-передачи, акты сверок и просматривать историю платежей", - говорится в сообщении.