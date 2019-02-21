Кожен третій клієнт ТОВ "Дніпропетровськгаз Збут" користується Особистим кабінетом

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У Особистому кабінеті клієнти можуть заплатити за газ, передати показання лічильників, переглядати історію розрахунків, і також завантажити рахунок

За 3 роки функціонування Особистого кабінету ТОВ "Дніпропетровськгаз Збут" його користувачами стали понад 400 тис. жителів Дніпропетровської області. Зокрема, за минулий рік кількість зареєстрованих споживачів зросла на 30%. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Зареєструвавшись на сайті 104.ua в Особистому кабінеті, клієнти ТОВ "Дніпропетровськгаз Збут" можуть платити за газ у зручний час і без черг. Онлайн-сервіс дозволяє користувачам не відвідувати офіси газової компанії і вирішувати всі питання, пов'язані з поставками газу дистанційно. Особливо це зручно для споживачів, що проживають у віддалених районах", - йдеться в повідомленні.

На додаток до функції "заплатити за газ", в Особистому кабінеті клієнти можуть передати показання лічильників газу, переглядати історію розрахунків, і також завантажити рахунок. За словами прес-служби, споживачі оперативно дізнаються про ціну природного газу, розмір субсидії або пільги.

"Процедура реєстрації в Особистому кабінеті проста: необхідно мати електронну пошту, знати номер особового рахунку, суму останнього платежу за газ чи номер лічильника газу. У разі необхідності, адміністратори зони ресепшн в Центрах обслуговування клієнтів завжди допоможуть відвідувачам скористатися сенсорними моніторами "тонкий клієнт" для реєстрації в Особистому кабінеті", - розповідає директор ГО "Дніпропетровськгаз Збут"Соболь Тетяна.

У прес-службі зазначили, що особистий кабінет - це не єдиний сервіс компанії для дистанційного вирішення газових питань.

"Для зручності клієнтів існують і інші: мобільний додаток 104Mobile; мобільний додаток Viber 7104ua; СМС-повідомлення на короткий номер 7104 (відправивши повідомлення на цей номер, можна з'ясувати стан рахунки і баланс) інтелектуальне голосове меню IVR (цілодобово, за телефоном контакт-центру 056 76 40 304)", - йдеться в повідомленні.

В кінці минулого року заробив Особистий кабінет "Бізнес онлайн" для комерційних клієнтів ТОВ "Дніпропетровськгаз Збут". "Скористатися послугами кабінету на сайті 104.ua можуть юридичні або фізичні особи підприємці (небытового споживання), у яких є діючий договір на постачання газу з ТОВ "Дніпропетровськгаз Збут". Використання системи "Бізнес онлайн" дозволяє комерційним споживачам отримувати рахунки за газ, акти прийому-передачі, акти звірок і переглядати історію платежів", - йдеться в повідомленні.