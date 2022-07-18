Кожен крок у співпраці зі США у сфері ядерної енергетики супроводжується масованою атакою, - Котін

При цьому очільник "Енергоатома" наголосив, що кожен крок у співпраці зі США у сфері ядерної енергетики супроводжується масованою атакою "прокремлівських псевдоекспертів та посіпак", адже компанія на даний час повністю відмовилась від російських постачальників або від їхніх технологій та комплектуючих.

"На сьогодні ДП "НАЕК "Енергоатом" жодним чином не залежить від Росії. Протягом 2021-2022 років ми разом з Міністерством енергетики реалізували комплекс заходів, щоб вітчизняна атомна енергетика повністю позбулася залежності від російських технологій, ядерного палива, запчастин і комплектуючих. За це нас жорстко критикує п’ята колона проросійських псевдоекспертів, які не вірять у те, що нам вдасться збудувати нові енергоблоки за американською технологією AP1000", - зазначив Котін.

Він також додав, що російське паливо найближчими роками буде повністю замінене паливом Westinghouse. А за 3-4 роки половина потреб України у паливі забезпечуватиметься паливом вітчизняного виробництва за технологією Westinghouse. Паливні збірки виготовлятимуться на одному з підприємств "Енергоатома". Наразі Westinghouse завершує акредитацію відповідних виробничих потужностей.

"6 липня 2022 року на Рівненській АЕС тепловидільні збірки від Westinghouse вперше завантажили до активної зони реактора енергоблока №3. Раніше він працював на російському паливі", - наголосив Котін.

Він також зауважив, що майже два десятки років прихід американських компаній в атомну енергетику України гальмувався лобістами російських інтересів в Україні.

"Їх досі багато і вони намагаються впливати через інформаційний простір та чиновників. Кожен наш крок із просування американських технологій у сфері української ядерної енергетики супроводжується масованою атакою на Енергоатом та його керівництво", - додає очільник "Енергоатому".

За його словами, вже під час збройної агресії Росії в Україні "Енергоатом" та Westinghouse уклали низку нових угод, які сприятимуть подальшій реалізації попередніх домовленостей щодо будівництва нових енергоблоків. І за всю цю продуктивну роботу у червні-липні поточного року "Енергоатом" отримав нову масовану інформаційну атаку.

"На "Енергоатом" чиниться шалений тиск з боку агентів впливу країни-агресора. Різного ґатунку "експерти" і "лідери громадської думки", колишні посадовці, деякі народні депутати й інші агенти впливу починають вигадувати брехливі історії про нібито російський вплив (найпростіший зараз спосіб когось оббрехати), тиражують примітивну конспірологію, гіпотези та припущення. Часто для вагомості своїх брехливих меседжів російська агентура подає інформацію з посиланням на якісь джерела нібито в державних органах США", - говорить очільник "Енергоатома".

Котін додає, що такими діями вони намагаються розхитати ситуацію в "Енергоатомі" та його трудовому колективі. В інформаційному просторі розповсюджується безліч брехні та абсурдних звинувачень.

"Зокрема, саме так ми трактуємо активність окремих народних депутатів від колишнього ОПЗЖ та фракції "Слуга народу", котрі почали втручатись у діяльність "Енергоатома", прагнуть впливати на кадрові призначення та фінансові потоки", - резюмує він.