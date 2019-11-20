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Кожен четвертий клієнт "Харківміськгазу" зареєстрував "Особистий кабінет"

Новини » Енергетика     20.11.2019 - 13:23
Кожен четвертий клієнт "Харківміськгазу" зареєстрував "Особистий кабінет"
Ілюстративне фото (vl.104.ua)

Онлайн-сервіс "Особистий кабінет" для споживачів природного газу функціонує з листопада 2015 року

На початку листопада кількість клієнтів "Харківміськгазу", які користуються онлайн сервісом на сайті 104.ua, досягла близько 125 тис. Це кожен четвертий клієнт газорозподільної компанії. Про це повідомляє прес-служба "Харківміськгазу".

За 10 місяців до онлайн-сервісу "Особистий кабінет" приєдналися понад 14 тис. споживачів природного газу. Загальна кількість користувачів становить майже 125 тис. Онлайн-сервіс "Особистий кабінет" для споживачів природного газу функціонує з листопада 2015 року.

"Це багатофункціональна інтернет платформа з високим рівнем захисту персональних даних та цілодобовий доступ до власних даних. У кабінеті можна не тільки передати показання лічильника газу або переглянути чинну норму споживання, звірити платежі за газ минулих періодів. Також вирішити свої питання дистанційно, не потрібно йти в Центр обслуговування клієнтів і стояти в черзі, а це значно економить час", - йдеться в повідомленні.

Крім того, "Харківміськгаз" пропонує своїм клієнтам інші онлайн-сервіси, наприклад, мобільні додатки 104Mobile і 104 MobileLight для гаджетів на операційній системі IOS. "Їх можна завантажити в Google play і AppStore. Зручний інтерфейс додатків дозволяє налагоджувати зворотній зв'язок з газорозподільною компанією і контролювати кілька особових рахунків. Також отримати зворотний зв'язок можна за допомогою смс, електронної та голосової пошти Контакт центру, чат боту 7104 в Viber", - йдеться в повідомленні.

Зареєструвати "Особистий кабінет" на сайті 104.ua можна самостійно, зі свого комп'ютера, або скористатися допомогою фахівців в ЦОК "Харківміськгаз". Так, адміністратор Центру обслуговування клієнтів може допомогти клієнту зареєструвати "Особистий кабінет" на моніторі "тонкий клієнт" і навчити користуватися дистанційними сервісами компанії.

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