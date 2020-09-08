Сьогодні, 8 вересня, у Європейському агентстві з питань довкілля повідомили, що фактори навколишнього середовища є причиною близько 13% всіх смертей в Європі (EEA). Зокрема, така смертність пов'язана з забрудненням повітря та аномальною спекою, яка посилена зміною клімату.

Про це повідомляє Reuters.

В цілому йдеться про 630 тисяч смертей у 27 країнах ЄС і Великій Британії, які пов'язані з факторами довкілля, з 2012 по 2020 рік.

"Цих смертей можна уникнути, і їх можна значно скоротити за рахунок зусиль щодо поліпшення якості навколишнього середовища", - йдеться в повідомленні агентства.

Також там зазначають, що забруднення повітря призводить до понад 400 тисяч передчасних смертей. Тривале перебування під впливом небезпечних речовин у забрудненому повітрі може викликати діабет, захворювання легень і рак. Крім того, забруднення повітря може бути пов'язано з більш високими показниками смертності серед пацієнтів з COVID-19.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що від початку серпня в Токіо (Японія) щонайменше 79 осіб померли від впливу спекотної погоди.

Крім того, за минуле літо у Франції в дні аномальної спеки загинули 1500 осіб.