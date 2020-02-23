Кожна область в Україні підготовлена до виявлення коронавіруса, - Гончарук

Фото: Олексій Гончарук (РБК-Україна)

Визначені лікарні, які готові прийняти людей

Уряд максимально мобілізований, щоби не допустити розповсюдження коронавірусу в країні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Олексія Гончарука у Facebook,

За його словами, наразі робота всіх служб скоординована. В Україні працює національний штаб, який двічі на день збирає інформацію по країні на виявлення коронавірусу.

"Якщо у людини будуть симптоми хвороби, кожну область ми підготували до цього: є бригади лікарів-інфекціоністів, які знають усю процедуру надання медичної допомоги. Визначені також лікарні, які готові прийняти людей", - заявив Гончарук.

За його словами, уряд щодня отримує від ВООЗ останню інформацію щодо досвіду різних країн: як розвивається вірус, який наразі інкубаційний період та інше.

"До того ж, ми виявили групу країн із ризиками зараження, тому існує додаткова процедура контролю рейсів із цих країн: здійснюється перевірка температури тіла пасажирів в українських аеропортах", - додав прем'єр.

Раніше повідомлялося, що в Україні жодного лабораторно підтвердженого випадку китайського коронавірусу COVID-19 не зафіксовано.

Нагадаємо, в РНБО повідомили, що про стан здоров'я людей, евакуйованих з китайського Уханя і які знаходяться на обсервації в Нових Санжарах Полтавської області, будуть інформувати кожен день, також будуть повідомляти про результати їх проб на коронавірус.