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Над Казанью закрывали небо: россияне утверждают, что якобы работала ПВО

Фото: над Казанью закрывали небо из-за якобы угрозы с воздуха (flickr com)
Автор: Наталья Юрченко

Россияне закрывали воздушное пространство над Казанью в среду, 15 мая. В сети утверждают, что якобы работала противовоздушная оборона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Astra.

Сегодня в столице российской республики Татарстан якобы была угроза воздушной атаки. В связи с этим закрывали небо над Казанью и городом Нижнекамск.

Аэропорты не принимали и не выпускали рейсы. РосСМИ со ссылкой на "Росавиацию" писали, что ограничения ввели якобы для безопасности полетов.

Позже в сети заявили, что в Татарстане работала ПВО. Россияне утверждают, что якобы над селом Верхний Услон был сбит беспилотник.

 

 

Ночные взрывы в России

В Ростовской области в ночь на 15 мая раздавались взрывы. СМИ писали, что взрывы были возле топливной базы.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что якобы два дрона атаковали топливную базу в Пролетарском районе. По его словам, было два взрыва, но без пожара, поскольку топлива на базе не было.

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