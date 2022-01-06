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Казахстанцям розсилають SMS від імені Адміністрації президента

Автор: Дмитро Левицький

Казахстанці на тлі операції з придушення масових протестів в країні почали масово отримувати SMS-повідомлення. Адресатом вказується Адміністрація президента Касим-Жомарта Токаєва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на портал "ORDA".

"Шановні казахстанці доводимо до вашого відома інформацію про можливість отримання інформації через SMS", - йдеться в повідомленнях, які отримують казахи.

Як відомо, в Казахстані вже кілька днів тривають масові протести, які переросли в заворушення. Епіцентром протестів стало місто Алмати, де зараз силовики проводять антитерористичну операцію для зачистки вулиць від мітингувальників. Тих, хто відмовляється скласти зброю, вбивають.

Нагадаємо, в Алмати силовики відкрили автоматний вогонь за беззбройними протестувальниками на площі Республіки.

Більше про ситуацію в країні читайте в матеріалі РБК-Україна "Протести, звільнення Назарбаєва і російський десант. Питання та відповіді про кризу в Казахстані".

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Казахстан