Казахстанцям розсилають SMS від імені Адміністрації президента

Казахстанці на тлі операції з придушення масових протестів в країні почали масово отримувати SMS-повідомлення. Адресатом вказується Адміністрація президента Касим-Жомарта Токаєва.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на портал "ORDA".
"Шановні казахстанці доводимо до вашого відома інформацію про можливість отримання інформації через SMS", - йдеться в повідомленнях, які отримують казахи.
Як відомо, в Казахстані вже кілька днів тривають масові протести, які переросли в заворушення. Епіцентром протестів стало місто Алмати, де зараз силовики проводять антитерористичну операцію для зачистки вулиць від мітингувальників. Тих, хто відмовляється скласти зброю, вбивають.
Нагадаємо, в Алмати силовики відкрили автоматний вогонь за беззбройними протестувальниками на площі Республіки.
Більше про ситуацію в країні читайте в матеріалі РБК-Україна "Протести, звільнення Назарбаєва і російський десант. Питання та відповіді про кризу в Казахстані".