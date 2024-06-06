В Казахстане заявили, что будут придерживаться санкций против РФ: это выгодно для экономики

Власти Казахстана заверили, что страна будет придерживаться санкций в отношении России, введенных Западом из-за военной агрессии Москвы против Украины. Хотя Астана и не поддерживает политику соответствующих ограничений.

Об этом заявил заместитель премьер-министра Казахстана Серик Жумангарин, передает РБК-Украина со ссылкой на Zakon.kz .

Чиновник отметил, что в Казахстане было разорвано много логистических и торговых цепочек из-за санкций против РФ, введенных США и Европейским союзом.

"Между тем мы не являемся участниками коалиций, не поддерживаем эту одностороннюю санкционную политику, но мы будем ее придерживаться, потому что нам это выгодно с экономической точки зрения", - сказал Жумангарин.

Он пояснил, что у Казахстана "небольшая экономика, естественно, санкционного давления мы не выдержим".

"Поэтому мы постоянно в диалоге. У нас есть центры, которые работают непосредственно с США и Европейским союзом", - рассказал Жумангарин.

Казахский чиновник также добавил, что в рамках санкционной политики стране удается удержать свои позиции.