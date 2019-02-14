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У Казахстані затримали правозахисницю з України


Стосовно українки складено адміністративний протокол

В Казахстане задержали украинскую правозащитницу Людмилу Волошину. Об сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Международной мониторинговой миссии по правам человека.

Сообщается, что 14 февраля около 17:15 (13:15 по Киеву) задержали украинку Волошину. Она находится в Астане с Международной мониторинговой миссией от Итальянской федерации по правам человека.

В номер гостиницы "Комфорт" Волошиной ворвались неизвестные, которые представились работниками миграционной полиции, но не предоставили соответствующие документы.

Представители миссии ее задержание связывают с делом казахского судьи Малика Кенжалиева. Судья рассказал Волошиной о том, что его уволили с должности и давят на него из-за приговора, который был неудобен для власти Казахстана.

По данным местного издания Nur.kz, в Миграционной службе города Астаны сообщили, что "в социальных сетях распространилась недостоверная информация о задержании в Астане наблюдателя международной правозащитной организации Волошиной Людмилы, в некоторых постах утверждается о ее похищении неизвестными лицами".

"В действительности, в ходе проводимого в городе Астане с 11 по 15 февраля ОПМ "Мигрант-қала" было выявлено, что гражданка Украины Волошина Людмила, прибывшая в Республику Казахстан с частным визитом, осуществляла деятельность, не соответствующую цели въезда. Тем самым, нарушила требования статьи 517 КоАП РК", - говорится в сообщении департамента полиции страны.

В отношении правозащитницы составлен административный протокол.

Напомним, в оккупированном РФ Крыму сотрудники российского Центра по противодействию экстремизму задержали адвоката Эмиля Курбединова, который защищает украинских военнопленных моряков.

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