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У Казахстані затримали десятки протестуючих після смерті активіста

Новини » В світі     01.03.2020 - 14:59
У Казахстані затримали десятки протестуючих після смерті активіста
Фото: Мітинг у Нур-Султані в кінці лютого (https://fergana.ru/)

Поліція разоганала мітинг опозиції в столиці Казахстану

Поліція Казахстану у неділю, 1 березня, затримала десятки прихильників опозиції, які вийшли на вулиці Алма-Ати і Нур-Султана після смерті антиурядового активіста. Про це повідомляє агентство Reuters.

Активіст Дулат Агаділ помер 25 лютого в слідчому ізоляторі в столиці Казахстану Нур-Султана після того, як поліція заарештувала його за звинуваченням у неповазі до суду і образу судді. Влада, в тому числі президент Касим-Жомарт Токаєв, заявили, що його смерть була викликана гострою серцево-судинною недостатністю.

З тих пір, як стало відомо про смерть Дулата Агаділа в СІЗО, в соціальних мережах не припинялися заяви про те, що вбили активіста. З плакатами, що вимагають закликати можливих вбивць до відповіді, люди виходили на акції протесту і вставали в пікети. У неділю протести стали більш масштабними.

Проте в Алма-Аті поліцейські, у тому числі деякі в захисному спорядженні, оточили головну площу міста і затримали близько 40 осіб.

При затриманні кілька людей кричали "Прокинься, Казахстан!" та "Старий, іди геть!" - гасла опозиції, звернені до попередника Токаєва Нурсултана Назарбаєву, який зберігає широкі повноваження після того, як рік тому відмовився від президентства.

У Нур-Султані деякі протестувальники несли плакати з написами "Дулат - жертва системи", "Ні диктатурі". Поліція затримала близько 30 осіб.

Нагадаємо, в минулому році Нурсултан Назарбаєв заявив, що йде з поста президента Казахстану. Після цього він назвав свого наступника - спікера сенату парламенту Касим-Жомарта Токаєва, який у червні 2019 року був оголошений переможцем президетских виборів.

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