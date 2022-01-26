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У Казахстані відновили електропостачання після масштабного збою

Автор: Анна Полисученко

У Казахстані після збою відновлено роботу енергетичної системи. Також була відновлена паралельна робота з енергосистемою Киргизстану.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт прем'єр-міністра Казахстану.

"Своєчасно вжиті заходи дозволили відновити протягом максимально коротких термінів нормальний режим енергосистеми та електропостачання споживачів", - йдеться в повідомленні.

Крім того, Казахстан допомагає ліквідувати аварію в Узбекистані, де триває поетапне введення регіональних станцій в роботу і відновлення електропостачання.

Раніше ми писали, що три країни Центральної Азії залишилися без світла.

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