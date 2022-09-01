У Казахстані мають намір скоротити мандат президента і заборонити переобрання

У Казахстані пройдуть дострокові президентські вибори. Перед ними влада має намір скоротити мандат президента і заборонити переобрання.

Про це заявив президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, повідомляє РБК-Україна з посиланням на казахське Інтернет-видання Zona .

"Цієї осені я пропоную провести позачергові президентські вибори", - заявив він.

Президент підкреслив, що для успішної реалізації кардинальних і всебічних реформ необхідно заслужити новий мандат довіри населення.

"Я готовий скоротити термін повноважень і піти на позачергові президентські вибори. Я також багато роздумував і прийшов до висновку, що необхідно переглянути кількість і тривалість строків повноважень президента. Пропоную обмежити мандат президента одним терміном тривалістю 7 років. Але переобрання заборонено", - заявив Токаєв.

Крім того, глава держави запропонував провести дострокові вибори в нижню палату парламенту Казахстану першої половини 2023 року.

Нагадаємо, раніше президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що Казахстан не визнаватиме так звані Донецьку і Луганську "народні республіки".

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