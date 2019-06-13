У Казахстані за участь у мітингах затримали майже тисячу осіб

За участь у мітингах у Казахстані протягом кількох днів затримали майже тисячу людей. Про це повідомив начальник служби з захисту громадських інтересів генеральної прокуратури Сапарбек Нурпеїсов, передає Радіо Азаттик.

При цьому майже 700 осіб заарештовані на строк від 6 до 15 діб.

"За участь у незаконних мітингах у Нур-Султан та Алмати суд виніс адміністративне покарання щодо 957 осіб, із них 670 осіб заарештовано на термін від 6 до 15 діб, оштрафовано 115", - сказано у повідомленні.

Нурпеїсов зазначив, що з урахуванням пом'якшуючих обставин, як, наприклад, сімейного стану, щодо 311 осіб в суди внесено апеляційні клопотання щодо зниження їм терміну арешту.

"Суд підтримав, вони звільнені. Сьогодні ще вийдуть 63 особи. Залишаться відбувати арешт у спецприймальниках 180 осіб. Їхні строки - від 6 до 15 діб", - поінформував він.

Слід зазначити, мітинги у Казахстані, а також затримання їхніх учасників проходили 9 червня, у день президентських виборів, а також 10 червня та в ніч на 11 червня. Крім того, вчора в Алмати у районі площі Астана, де проходили попередні акції протесту, зранку спостерігалася посилена поліцейська присутність, були проведені нові затримання громадян.

Нагадаємо, 12 червня у Палаці незалежності в Нур-Султана (Казахстан) відбулася інавгурація другого президента Касим-Жормат Токаєва. Так, перший президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв фактично керував країною з 1989 року, очолюючи Раду міністрів республіки.

Як писало РБК-Україна раніше, за офіційними результатами президентських виборів Касим-Жормат Токаєв переміг, отримавши близько 70% голосів. При цьому явка виборців склала 77,4%.

Так, 9 червня у Казахстані стартували президентські вибори. За пост глави держави боролися відразу 7 кандидатів, що є рекордним числом на виборах у Казахстані.