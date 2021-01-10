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У Казахстані протестують проти виборів до парламенту, уже десятки затриманих

Автор: Юлія Струк

У Казахстані протестують проти виборів до парламенту. Людей затримували на вулицях і відправляли в автозаки.

Про це повідомляє DW.

"У районі площі Республіки в Алмати затримано не менше 30 активістів", - пише видання.

Крім того, десятки інших демонстрантів, які закликають до бойкоту парламентських виборів, знаходяться в оточенні силовиків.

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Вказано, що активістів затримували на підходах до площі, на перехрестях і відправляли їх в автозаки.

Акцію протесту організувала незареєстрована опозиційна Демократична партія Казахстану на чолі з Жанболатом Мамаєм і рухом "Оян, Казахстан" (Прокинься, Казахстан). На їх думку, вибори в нижню палату парламенту і місцеві вибори є нелегітимними.

Мітингувальники скандували "Бойкот!".

"На вулиці Сатпаєва силовиками була заблокована ще одна група протестуючих - близько 20 учасників руху "Оян, Казахстан", - зазначає видання.

Нагадаємо, Казахстан 2 січня скасував смертну кару. Глава держави Касим-Жомарт Токаєв підписав відповідний закон.

Як писало РБК-Україна, в кінці листопада 2020 року парламент країни взяв у роботу законопроект про скасування смертної кари. У республіці офіційно розпочався процес скасування смертної кари.

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