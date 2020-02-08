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У Казахстані відбулися сутички, є загиблі і поранені

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Вночі 8 лютого в ряді населених пунктів Кордайского району сталася масова бійка між місцевими жителями

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв повідомив, що в ході сутичок і масової бійки в ряді населених пунктів Жамбилськой області є загиблі і поранені. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу президента Казахстану.

За його словами, вночі 8 лютого у ряді населених пунктів Кордайского району сталася масова бійка між місцевими жителями.

"Сьогодні вночі в ряді населених пунктів Кордайского району Жамбилськой області сталися сутички і групова бійка між місцевими жителями. Цією ситуацією спробували скористатися провокатори. На жаль, є загиблі і поранені. Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким загиблих громадян", - йдеться в заяві президента Казахстану.

Як заявили в адміністрації президента, зараз ситуація знаходиться під контролем поліції і Національної гвардії. Токаєв доручив державним органам вжити термінових заходів щодо усунення наслідків цього інциденту.

Про причини конфлікту не повідомляється.

Нагадаємо, на вулиці Західного берега і контрольованого рухом ХАМАС Сектора Гази вийшли сотні палестинців. Це сталося після того, як у вівторок президент США Дональд Трамп разом з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху оголосив ключові положення "угоди століття" - плану мирного палестино-ізраїльського врегулювання. Угода передбачає взаємне визнання двох держав, а Єрусалим при цьому повинен бути визнаний столицею Ізраїлю.

Крім того, в Ірані правоохоронці затримали кілька десятків учасників акцій протесту з-за причетність іранських військових до катастрофи українського літака над Тегераном. Силовики застосовували проти демонстрантів кийки, електрошокери, також були чутні звуки пострілів.

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