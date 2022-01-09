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У Казахстані призупинили роботу обмінників: причина

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Нур-Султан, Неділя 09 січня 2022 15:22
У Казахстані призупинили роботу обмінників: причина Фото: у Казахстані призупинили роботу обмінників (orda.kz)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Національний банк Казахстану призупинив роботу валютних обмінних пунктів. Своє рішення регулятор пояснив необхідністю забезпечити безпеку співробітників і клієнтів обмінників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресреліз Національного банку Казахстану.

"Діяльність обмінних пунктів банків другого рівня і уповноважених організацій також тимчасово припиняється", - йдеться в релізі.

Регулятор пояснив, що призупинення вводиться для забезпечення безпеки співробітників і клієнтів обмінних пунктів.

У Нацбанку країни уточнили, що у зв'язку з нестабільною роботою Інтернету і проведенням антитерористичної операції відновлення роботи банківської системи буде проводитися поетапно.

Нагадаємо, на тлі протестів у Казахстані спостерігаються масштабні проблеми з Інтернетом, що обійшлося економіці країни майже в 190 млн доларів.

Зазначимо, протести в Казахстані тривають з початку січня 2022 року, люди масово вийшли на вулиці, висловлюючи невдоволення різким подорожчанням автомобільного газу.

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