У Казахстані поїзд врізався в автобус на залізничному переїзді

В Казахстані поїзд врізався в пасажирський автобус, в результаті аварії загинув водій автобуса, ще одна жінка і двоє дітей постраждали. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання Zakon.kz.

Повідомляється, що аварія сталася приблизно о 19:20 (16:20 за київським часом) в районі станції Шамалган в Алма-Атинській області, поїзд слідував за маршрутом Єкатеринбург-Алма-Ата.

За словами радника міністра індустрії і інфраструктурного розвитку республіки Руслана Иманкулова, водій автобуса виїхав на залізничні колії, незважаючи на сигнали світлофора. За даними управління охорони здоров'я регіону, загинув водій, постраждали жінка і двоє дітей.

У прес-службі ДТП на транспорті Zakon.kz повідомили, що поліція почала досудове розслідування за ст. 345 ч. 3 КК РК (порушення правил дорожнього руху або експлуатації транспортних засобів особами, які керують транспортними засобами).

Нагадаємо, у Стамбулі, Туреччина, відбулося ДТП за участю шкільного автобуса, в результаті чого дев'ять людей постраждали, серед них - шестеро дітей.