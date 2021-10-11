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Євросоюз закликав Білорусь скасувати смертну кару

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Понеділок 11 жовтня 2021 04:10
Євросоюз закликав Білорусь скасувати смертну кару Фото: ЄС закликає Білорусь скасувати смертну кару (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Глава представництва Євросоюзу в Білорусі Дірк Шубель закликав Білорусь "рухатися в бік скасування смертної кари". Білорусь залишається єдиною країною в Європі, де застосовується ця норма покарання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення посла.

Він зазначив, що світ сформулював десяток вагомих аргументів проти смертної кари, тому разом з тортурами та рабством її необхідно безповоротно видалити з системи правосуддя всіх суспільств.

"Створення зростаючого вакууму в системі правосуддя і верховенства права в країні є достатньою причиною для введення мораторію. Ця процедура останнім часом стала ще більш секретною, часто навіть сім'ям ув'язнених не дозволяється знати, чи були страчені їхні родичі, засуджені до смертної кари", - заявив посол.

Раніше Україна закликала Захід посилити тиск на Росію через її вплив на Білорусь. Москва практично позбавила Мінськ суверенітету і перетворила білоруську територію на плацдарм для дестабілізації ситуації в Європі.

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