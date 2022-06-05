У Казахстані обмеження повноважень президента винесли на референдум

У Казахстані проходить референдум, який повинен скоротити повноваження глави держави. Згідно з винесеними на голосування нормами, близьким родичам президента буде заборонено займати посади держслужбовців, також з Конституції приберуть згадки першого президента країни Нурсултана Назарбаєва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ЦВК Казахстану.

Всього в країні відкрито більше 10 тисяч дільниць для голосування, серед них 65 дільниць у 52 іноземних державах. Проголосувати можуть 11,7 мільйона осіб.

Раніше повідомлялося, що Казахстан перейменує свою експортну суміш сирої нафти, що її не плутали з російською, щодо якої накладено ембарго.

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