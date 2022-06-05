RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Казахстані обмеження повноважень президента винесли на референдум

Прапор Казахстану (Фото: baigenews.kz)
Автор: Константин Широкун

У Казахстані проходить референдум, який повинен скоротити повноваження глави держави. Згідно з винесеними на голосування нормами, близьким родичам президента буде заборонено займати посади держслужбовців, також з Конституції приберуть згадки першого президента країни Нурсултана Назарбаєва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ЦВК Казахстану.

Всього в країні відкрито більше 10 тисяч дільниць для голосування, серед них 65 дільниць у 52 іноземних державах. Проголосувати можуть 11,7 мільйона осіб.

Раніше повідомлялося, що Казахстан перейменує свою експортну суміш сирої нафти, що її не плутали з російською, щодо якої накладено ембарго.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Казахстан